Bugün (1 Temmuz) sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu Pazar günü yasak olacak mı? Sokağa çıkma yasağı kalktı mı 2021?

1 Temmuz sokağa çıkma yasağı kaldırıldı mı? Sorusu gündemde sıklıkla araştırılıyor. Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan yeni normalleşme kararlarını açıkladı. Ardından İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede 1 Temmuz'dan itibaren alınan kararlar detaylı şekilde ele alındı. Sokağa çıkma yasağı en merak edilen konular arasında yer alıyordu. Peki, 1 Temmuz bugün sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Hafta sonu yasak uygulanacak mı? İşte tüm detaylar!
1 TEMMUZ BUGÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI? SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?
"01.06.2021 tarih ve 8878 sayılı genelgemizde belirtilen esaslar çerçevesinde halihazırda uygulanmakta olan sokağa çıkma kısıtlamaları (hafta içi ve hafta sonu dahil) 1 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 05.00'e kadar sürdürülecektir.
1 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 05.00'ten itibaren ise hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın sokağa çıkma ile buna bağlı olarak uygulanan şehirler arası seyahat kısıtlamaları sona erecek ve belirtilen tarihten itibaren sokağa çıkma ve şehirler arası seyahat kısıtlaması uygulanmayacaktır. "
İçişleri Bakanlığı Genelgesinde yer alan diğer detaylar ise şu şekilde;