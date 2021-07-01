50 yaşından büyükler ve sağlık çalışanları 3. doz aşılarını olacaklar

Sağlık Bakanı Koca, "50 yaşından büyük vatandaşlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın hangi aşı ile olursa olsun 3. doz aşı olmalarının faydalı olacağını kararlaştırdık. Gönül rahatlığı ile istediğiniz aşıyı 3. doz olarak yaptırabilirsiniz" dedi.

Koca, BioNtech aşısında iki doz arasındaki sürenin 4 haftaya indiğini söyledi. Salgında yolun sonuna yaklaştığımızı belirten Koca, "Hastalığı geçirmiş vatandaşlarımız 3 ay sonra aşı olabilecek. Delta varyantının yayıldığı ülkelerden aşılamanın da yüksek seviyede olduğu yerler var. Bu durum bizi uyarıyor ve aşı olmada acele etmeye davet ediyor" dedi.