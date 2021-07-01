Elmalı Davası kararı, Türkiye'nin vicdanını sızlattı: Oyuncu Hafsanur Sancaktutan ile Seray Kaya da, yaşadıklarını anlattı

Türkiye, Elmalı Davası kararıyla sarıldı. Antalya Finike'de G.E.G. (7) ve ağabeyi İ.E.G. (10), anneleri Merve A. ile üvey babaları Rahmi A.'nın cinsel istismarına uğradı.

Ancak hakim, iki caniyi serbest bıraktı. Bu karar, vicdanlara sığmadı. Tüm Türkiye, canilerin yeniden tutuklanması için çağrı yaptı. Mağdurlar ise küçük yaşta en yakınları tarafından uğradıkları cinsel istismarı anlatarak 'Ceza almalarını istiyoruz" diye haykırdı.

Onların arasında ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan ile Seray Kaya da vardı. Hafsanur Sancaktutun, paylaşımında "Dedem tarafından istismara uğradım. Pedofili bir adamın torunuydum. Utanmıyoruz, korkmuyoruz. Yalnız olmadığımızı biliyorum" çağrısı yaptı. Oyuncu Seray Kaya ise arkadaşının babası tarafından istismar edildiğini açıkladı. Şu paylaşımı yaptı: Ben de çocuktum! Çok korkmuştum...

YARGI PAKETİNE ELMALI DAVASI AYARI

Elmalı Davası kararı sonrası AK Parti, 4'üncü yargı paketine düzenleme yapılması için harekete geçti. Buna göre tutuklama için gereken "somut delil" kriterinin paketten çıkartılması değerlendirilecek.

TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Antalya Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Avukat Serap Ertuğrul, "Dosyadaki delillere rağmen çığlıklarının duyulmamasını anlamlandıramıyoruz. Bu davanın takipçisi olacağız" dedi.

Oyuncu Hafsanur Sancaktutan ile Seray Kaya da, çocuk yaşta uğradıkları cinsel tacizi anlattı. "Utanmıyoruz, korkmuyoruz. Yalnız olmadığımızı biliyoruz" diye haykırdı.