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    Ve açıklandı! Üçüncü doz aşı ne zaman başlayacak? Kimler üçüncü doz aşı yaptırabilecek?

    Üçüncü doz aşı ne zaman başlayacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, üçüncü doz aşılarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Başkanlığında, Koronavirüs Bilim Kurulu bugün video konferans yöntemiyle toplandı. Toplantıdan üçüncü doz aşılarla ilgili önemli bir karar çıktı. Peki; üçüncü doz aşı ne zaman başlayacak?

    takvim.com.tr
    Ve açıklandı! Üçüncü doz aşı ne zaman başlayacak?

    Üçüncü doz aşı ne zaman başlayacak? Kimler üçüncü doz aşı yaptırabilecek? Üçüncü doz aşılarla ilgili alınan karar duyuruldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kimlerin üçüncü doz aşısı olabileceğiyle ilgili bilgi verdi. Koca, "2 doz aşı olmuş 50 yaş ve üzeri vatandaşlarımızla sağlık çalışanlarımız yarından itibaren istedikleri aşı ile 3. doz aşılarını olmak üzere randevu alabilecek" dedi.

    ÜÇÜNCÜ DOZ AŞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı.

    Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar:

    2 doz aşı olmuş 50 yaş ve üzeri vatandaşlarımızla sağlık çalışanlarımız yarından itibaren istedikleri aşı ile 3. doz aşılarını olmak üzere randevu alabilecek. Vatandaşlarımız ve sağlık çalışanlarımız ilk iki dozda hangi aşıyı yaptırmış olurlarsa olsunlar üçüncü doz olarak istedikleri aşıyı olabilirler.

    50 YAŞ ÜSTÜ VE SAĞLIKÇILARA ÜÇÜNCÜ DOZ

    Bilim Kurulumuz bugünkü toplantısında 3. Doz aşıların gerekliliği konusunda değerlendirmelerde bulundu.

    Buna göre 50 yaşından büyük vatandaşlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın hangi aşı ile olursa olsun 3. Doz aşı olmalarının faydalı olacağını kararlaştırdık. 2 doz aşı olmuş 50 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile sağlık çalışanlarımız yarından itibaren istedikleri aşı ile 3. Doz aşılarını olmak üzere randevu alabileceklerdir. 3. Doz aşının hangi aşı türü ile olduğunun herhangi bir kısıtlaması ya da önceliği yoktur.

    Vatandaşlarımız ve sağlık çalışanlarımız ilk iki dozda hangi aşıyı yaptırmış olurlarsa olsunlar 3. Doz olarak istedikleri aşıyı olabilirler. Bu konuda tercih sizlere aittir. Gönül rahatlığı ile istediğiniz aşıyı 3. Doz olarak yaptırabilirsiniz.

        2 doz arası süre 4 haftaya indi

        Hastalığın üzerinden 6 ay geçtikten sonra aşı hakkı tanımlanıyordu, bugünden itibaren bu süre üç aya indirilmiştir.

        Elde edilen yeni veriler ışığında BioNTech aşısının ilk dozunu olan vatandaşlarımızın ikinci dozlarını 4 hafta sonra olabilecek şekilde randevu almaları uygun bulunmuştur.
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