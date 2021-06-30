Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Tacikistan ile iş birliğimizi derinleştirmeye hazırız

"KARDEŞ, AKRABA VATAN"

"Kardeş, akraba vatan" olarak nitelendirdiği Tacikistan'ın, Türkiye'nin Orta Asya'daki önemli bir ortağı olduğunu belirten Akar, başta Mevlana Celaleddin-i Rumi Hazretleri olmak üzere iki ülke arasında önemli tarihi, kültürel ve dini bağların bulunduğunu dile getirdi.

Tacikistan'ın bağımsızlığının 30'uncu yıl dönümünü kutlayan Akar, Tacikistan'ın dünyaya açılma ve küresel ekonomiye bağlanma yönündeki başarılı adımlarının herkes tarafından takip edildiğini söyledi.



"Savunma, güvenlik ile savunma sanayi konularında iş birliğimizi derinleştirmeye hazırız" diyen Akar, sınır güvenliği ile terörle mücadele konularında tecrübe paylaşımına hazır olduklarını da ifade etti.

İki ülke arasındaki iyi ilişkilerin yapılacak çalışmalarla daha da ileriye taşınacağına yönelik inancını ifade eden Akar, FETÖ ile mücadelede mevcut yapıcı iş birliğinin önemine de vurgu yaptı.

TACİKİSTAN SAVUNMA BAKANI MİRZO

Tacikistan Savunma Bakanı Korgeneral Şerali Mirzo ise Milli Savunma Bakanı sıfatıyla Tacikistan'a yaptığı ilk resmi ziyaret dolayısıyla Akar'a teşekkür etti.

Türkiye ve Tacikistan silahlı kuvvetleri arasındaki iş birliğinin çok daha ileri taşınmasının önemine değinen Mirzo, iki ülkenin uluslararası ve bölgesel kurumlardaki iş birliğinin başarıyla devam ettiğini söyledi.

Tacikistan ve Türkiye'nin uluslararası ve bölgesel siyasetin önemli konularında ortak duruş sergilediğini ifade eden Mirzo, iki ülkenin uluslararası arenada birbirlerine olan desteğine dikkat çekti.