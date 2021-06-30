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    • 30.06.2021 21:14
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    Üçüncü doz koronavirüs aşıları yarın başlıyor

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "2 doz aşı olmuş 50 yaş ve üzeri vatandaşlarımızla sağlık çalışanlarımız yarından itibaren istedikleri aşı ile 3. doz aşılarını olmak üzere randevu alabilecek" açıklamasında bulundu.

    Üçüncü doz aşılar yarın başlıyor

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı.

    Bakan Koca, "2 doz aşı olmuş 50 yaş ve üzeri vatandaşlar ile sağlık çalışanlarının yarından itibaren 3. doz aşılarını olmak üzere randevu alabileceklerini söyledi.


    İşte Bakan Koca'nın o açıklamaları;


    2 doz aşı olmuş 50 yaş ve üzeri vatandaşlarımızla sağlık çalışanlarımız yarından itibaren istedikleri aşı ile 3. doz aşılarını olmak üzere randevu alabilecek. Vatandaşlarımız ve sağlık çalışanlarımız ilk iki dozda hangi aşıyı yaptırmış olurlarsa olsunlar üçüncü doz olarak istedikleri aşıyı olabilirler.

    2 DOZ ARASI SÜRE 4 HAFTAYA İNDİ
    Hastalığın üzerinden 6 ay geçtikten sonra aşı hakkı tanımlanıyordu, bugünden itibaren bu süre üç aya indirilmiştir.

    Elde edilen yeni veriler ışığında BioNTech aşısının ilk dozunu olan vatandaşlarımızın ikinci dozlarını 4 hafta sonra olabilecek şekilde randevu almaları uygun bulunmuştur.


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