SON DAKİKA: Türkiye'nin konuştuğu Elmalı Davası'nda paylaşılan mektup Çanakkale Bayramiç'teki bir çocuk istismarı olayına ait

Türkiye'nin 2 gündür kilitlendiği Elmalı Davası olayında ortaya çıkan her detay insanın boğazına bir yumru gibi takılıyor. Sinir, öfke, pişmanlık hepsi iç içe geçmiş bir şekilde yaşananlar öğreniliyor. Bu süreçte paylaşılan bir mektup ise Elmalı Davası gibi başka bir iğrenç olayın daha olduğunu bizlere bir kez daha hatırlattı.

ÇANAKKALE BAYRAMİÇ'TE DE ÇOCUK İSTİSMARI

Elmalı Davası olayında cinsel istismar şüphelisi anne Merve A. ile üvey baba Rahmi A.'nın serbest kalması Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Cinsel istismar olayında sanıkların serbest kalması sonrası Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi hakimlerine tepki yağarken, Çanakkale'nin Bayramiç İlçesi'nde yaşanan ve ikiz kız çocuklarına cinsel istismar davasında da aynı kararın çıktığı ortaya çıktı.