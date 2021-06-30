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    • 30.06.2021 15:10
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    SON DAKİKA: Türkiye'nin konuştuğu Elmalı Davası'nda paylaşılan mektup Çanakkale Bayramiç'teki bir çocuk istismarı olayına ait

    Son dakika haberleri... Türkiye, önceki gece yarısından bu yana 'Elmalı Davası' olarak bilinen olayda iki kardeşi istismar eden anne ve üvey babanın tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına tepki gösteriyor. Olayla ilgili çocukların çizdiği resimler ile bir mekktupta sıkça paylaşıldı. Ancak o mektup Elmalı Davası'na değil Çanakkale Bayramiç'te maalesef başka bir çocuk istismarı olayına ait.

    Mektupla ortaya çıkan başka bir çocuk istismarı

    Türkiye'nin 2 gündür kilitlendiği Elmalı Davası olayında ortaya çıkan her detay insanın boğazına bir yumru gibi takılıyor. Sinir, öfke, pişmanlık hepsi iç içe geçmiş bir şekilde yaşananlar öğreniliyor. Bu süreçte paylaşılan bir mektup ise Elmalı Davası gibi başka bir iğrenç olayın daha olduğunu bizlere bir kez daha hatırlattı.

    ÇANAKKALE BAYRAMİÇ'TE DE ÇOCUK İSTİSMARI
    Elmalı Davası olayında cinsel istismar şüphelisi anne Merve A. ile üvey baba Rahmi A.'nın serbest kalması Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Cinsel istismar olayında sanıkların serbest kalması sonrası Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi hakimlerine tepki yağarken, Çanakkale'nin Bayramiç İlçesi'nde yaşanan ve ikiz kız çocuklarına cinsel istismar davasında da aynı kararın çıktığı ortaya çıktı.

    GEÇTİĞİMİZ TEMMUZ AYINDA OLDU
    Çanakkale'nin Bayramiç İlçesi'nde geçtiğimiz Temmuz olayında meydana gelen olay, ilçe de şok etkisi yaratmıştı. İlçede yaşayan B.T. ve A.K. (45) 5 yıl önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı. Boşanma davasının ardından mahkeme çiftin ikiz kızları M.K. ve E.K'nin velayetini anne B.T.'ye verdi. B.T., çocuklarıyla, 3 yıl önce Göksel A. ve oğlu Umut A. ile birlikte yaşamaya başladı.

    BABA SAVCILIĞA BAŞVURDU
    İkiz kızların babası A.K. daha önce, Göksel A. ve oğlu Umut'un çocuklarına birçok kez cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla Bayramiç Cumhuriyet Savcılığı'na başvurarak şikayette bulundu. Şikayetin ardından yapılan soruşturma kapsamında delil yetersizliği nedeniyle baba ve oğlu hakkında savcılık takipsizlik kararı verdi.

        HER ŞEYİ HALAYA MEKTUPLA ANLATTILAR
        Mahkemenin verdiği karar gereği yılda bir ay çocukları yanına alan baba A.K., kızlarını İzmir'de yaşayan annesi S.K. ile kız kardeşi M.K'nin yanına götürdü. Çocuklar annelerinin evinde yaşadıkları cinsel istismarı önce yazarak halalarına anlattı. Hala M.K., yeğenlerinin cinsel istismar olayını anlatmasını video ile kayda aldı. İzmir'de polise giderek çocukların annesi BT. ve beraber yaşadığı Göksel A. ile oğlu Umut A. hakkında şikayette bulundu.

        SERBEST KALDILAR
        Soruşturma kapsamında, polis anne B.T. ile Göksel A., oğlu Umut A. ve onun arkadaşı A.B.'yi (17) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Göksel A. ve oğlu Umut A. kız kardeşlere istismarda bulunduğu iddiasıyla, anne B.T ise cinsel istismara göz yumduğu iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Geçtiğimiz günlerde tekrar hakim karşısına çıkan Göksel A. ve oğlu Umut A.'nın Elmalı'da olduğu gibi adli kontrol şartıyla serbest kaldığı ortaya çıktı.
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        Mektupla ortaya çıkan başka bir çocuk istismarı
        Haberler Güncel SON DAKİKA: Türkiye'nin konuştuğu Elmalı Davası'nda paylaşılan mektup Çanakkale Bayramiç'teki bir çocuk istismarı olayına ait