Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rus mevkidası Sergey Lavrov ortak basın toplantısı düzenledi.
Toplantıda açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, "Rus misafirlerimizin güvenli turizm konsepti çerçevesinde tesislerimiz hazır." dedi.
İşte Çavuşoğlu'nun açıklamasından öne çıkanlar
Rus aşısı Sputnik V'nin ortak üretimi için çalışıyoruz. İkili ticaret hacminin artırılmasında hemfikiriz.
Rusya'nın uçuş yasağının kaldırılmasını isabetli görüyoruz. Suriye, Libya ve diğer başlıkları değerlendirdik. İkili ilişkilerimizde ciddi bir sorun görmüyoruz.
Lavrov'un açıklamaları şöyle:
Liderlerimizin vardığı mutabakatları hayata geçiriyoruz. İş birliği konularını kapsamlı olarak ele aldık. Sputnik V'yi birlikte üretmek virüsle mücadelede önemli. Sputnik V aşısının Türkiye'ye sevkiyatı ve ortak üretimi konuştuk. Turistler için her türlü tedbirin alınacağı ifade edildi. Turizmin daha da geliştirilmesi için çalışmayı sürdüreceğiz.