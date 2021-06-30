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    • 30.06.2021 18:05
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    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Rus mevkidaşı Lavrov ile görüşmesinde flaş Kanal İstanbul mesajı: Montrö'yü etkilemez

    Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rus mevkidası Sergey Lavrov ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, "Rus misafirlerimizin güvenli turizm konsepti çerçevesinde tesislerimiz hazır." dedi. Çavuşoğlu Montrö ve Kanal İstanbul ile ilgili gelen bir soruya, "Yeni açılacak Kanal İstanbul'un Montrö anlaşmasına etkisi ne de Kanal İstanbul'un Montrö'ye etksi yok. Montrö anlaşmasının nasıl revize edileceği de anlaşmanın içinde var. Montrö'de herhangi bir değişiklik olmayacak." diye cevap verdi.

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rus mevkidası Sergey Lavrov ortak basın toplantısı düzenledi.

    Toplantıda açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, "Rus misafirlerimizin güvenli turizm konsepti çerçevesinde tesislerimiz hazır." dedi.

    İşte Çavuşoğlu'nun açıklamasından öne çıkanlar
    Rus aşısı Sputnik V'nin ortak üretimi için çalışıyoruz. İkili ticaret hacminin artırılmasında hemfikiriz.

    Rusya'nın uçuş yasağının kaldırılmasını isabetli görüyoruz. Suriye, Libya ve diğer başlıkları değerlendirdik. İkili ilişkilerimizde ciddi bir sorun görmüyoruz.

    Lavrov'un açıklamaları şöyle:
    Liderlerimizin vardığı mutabakatları hayata geçiriyoruz. İş birliği konularını kapsamlı olarak ele aldık. Sputnik V'yi birlikte üretmek virüsle mücadelede önemli. Sputnik V aşısının Türkiye'ye sevkiyatı ve ortak üretimi konuştuk. Turistler için her türlü tedbirin alınacağı ifade edildi. Turizmin daha da geliştirilmesi için çalışmayı sürdüreceğiz.

        ÇAVUŞOĞLU: MONTRÖ VE KANAL İSTANBUL'UN BİRBİRİNE ETKİSİ YOK
        Çavuşoğlu Montrö ve Kanal İstanbul ile ilgili gelen bir soruya "Şu anda Boğaz'dan geçen trafiğe baktığınız zaman risk oluşturuyor. İlerleyen yıllarda yılda 80 binlik gemi geçişine ulaşacak. Somut adımlar atmaya başladık. Bugün projeyi hayata geçirmek için kurumlarımız çalışıyor. Uluslararası şirketlerden de ilgi var. Yeni açılacak Kanal İstanbul'un Montrö anlaşmasına etkisi ne de Kanal İstanbul'un Montrö'ye etksii yok. Montrö anlaşmasının nasıl revize edileceği de anlaşmanın içinde var. Montrö'de herhangi bir değişiklik olmayacak." diye cevap verdi.

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