Püre yatağında saray yahni tarifi! Gelinim Mutfakta püre yatağında saray yahni nasıl yapılır? İşte malzemeler…

Püre yatağında saray yahni tarifi! Gelinim Mutfakta püre yatağında saray yahni nasıl yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Bugünün yemeği oldukça dikkat çekti ve izleyenler de evlerinde deneyerek sevdiklerine yapmak istediği için püre yatağında saray yahni için malzemeleri, yapılışı, püf noktalarını araştırır oldu.
GELİNİM MUTFAKTA PÜRE YATAĞINDA SARAY YAHNİ TARİFİ
Malzemeler:
500 gram dana eti
sıvı yağ
1 adet soğan
2 adet yeşil biber
2 adet kırmızı biber
yarım yemek potu salça
Tuz
1 çay potu pul biber
1 çay potu kekik
Yarım çay bardağı su
Patates püresi için;
4 -5 adet orta boy patates
1 yemek potu tereyağ
1 su bardağı süt
Tuz
1 çay kaşığı karabiber