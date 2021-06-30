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    • 30.06.2021 13:58
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    Püre yatağında saray yahni tarifi! Gelinim Mutfakta püre yatağında saray yahni nasıl yapılır? İşte malzemeler…

    Gündemde yoğun bir şekilde Püre yatağında saray yahni tarifi araştırılır oldu. Kanal D’nin sevilen yemek yarışması hafta içi her gün ekrana geliyor. Seda Sayan’ın sunduğu yarışmada her gün belirlenen konsepte göre yemekler yapılıyor, puanlar veriliyor. Peki Gelinim Mutfakta püre yatağında saray yahni nasıl yapılır? Püre yatağında saray yahni için malzemeler, püf noktalar neler?

    takvim.com.tr
    Püre yatağında saray yahni tarifi!

    Püre yatağında saray yahni tarifi! Gelinim Mutfakta püre yatağında saray yahni nasıl yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Bugünün yemeği oldukça dikkat çekti ve izleyenler de evlerinde deneyerek sevdiklerine yapmak istediği için püre yatağında saray yahni için malzemeleri, yapılışı, püf noktalarını araştırır oldu.

    GELİNİM MUTFAKTA PÜRE YATAĞINDA SARAY YAHNİ TARİFİ

    Malzemeler:

    500 gram dana eti
    sıvı yağ
    1 adet soğan
    2 adet yeşil biber
    2 adet kırmızı biber
    yarım yemek potu salça
    Tuz
    1 çay potu pul biber
    1 çay potu kekik
    Yarım çay bardağı su

    Patates püresi için;

    4 -5 adet orta boy patates
    1 yemek potu tereyağ
    1 su bardağı süt
    Tuz
    1 çay kaşığı karabiber

        Yapılışı:

        Etleri kuş başı doğranır ve yağ ile beraber tencerede kavrulur. Etler kavrulurken kara biber ilave edip kavurmaya devam edilir.

        Etleri iyice kavrulduk tan sonra soğanlar ilave edilir ve kavurmaya devam edilir. Sonra sarımsak, salçayı ve baharatları eklenir.

        Un ve su da ilave ettikten sonra ve dolmalık biberler eklenerek kaynamaya bırakılır.

        Patates püresi için haşlanan patateslerin içine tereyağ, süt ve tuz eklenir, güzelce karıştırdıktan sonra blenderla püre haline getirilir.

        Servis tabağında püre ile taban yaparak üzerine et yemeği eklenir. Afiyet olsun..
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