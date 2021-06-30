LGS tercih kılavuzu 2021: İl il lise taban puanları açıklandı mı? Lise MEB LGS tercihleri nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından LGS tercih tarihlerine ilişkin önemli bir son dakika açıklaması yapıldı. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçlarının ve tarihlerin bugün duyurulmasıyla birlikte 1 milyondan fazla öğrencinin tercih dönemi için geri sayım başladı. Peki, LGS tercih kılavuzu 2021 yayımlandı mı? İl il lise taban puanları açıklandı mı? Lise MEB LGS tercihleri nasıl yapılır? İşte bilinmesi gerekenler...
TERCİH TARİHLERİ DUYURULDU
Milli Eğitim Bakanlığınca açıklanan 2021 LGS tercih ve yerleştirme kılavuzuna göre, lise tercihleri 5-16 Temmuz tarihleri arasında yapılabilecek.
LGS TERCİH VE YERLEŞTİRME KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
İşte yüzdelik dilimler ve kontenjanlar;
OKULLARIN KONTENJANLARI İLE GEÇEN YILKİ YÜZDELİK DİLİMLERİ AÇIKLANDI
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında sınavla öğrenci alacak okulların kontenjanları ile geçen yılki yüzdelik dilimleri "meb.gov.tr" adresinden açıklandı.
Bakanlık tarafından, 2021 yılı ortaöğretim kurumları kontenjan tabloları ile tercihlerde rehberlik etmek üzere illere göre yüzdelik dilimlerdeki öğrenci sayıları da paylaşıldı. Öğrencilere rehberlik etmek için tercih rehberleri hazırlandı.
Öğrencilere rehberlik etmek üzere kontenjan tabloları ile 2020'de bu okullara sınavla yerleştirmede oluşan en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimler de açıklandı.
Öğrenciler kendi yüzdelik dilimlerini okulların geçen yıl oluşan taban ve tavan yüzdelik dilimleri ile karşılaştırarak tercih edecekleri okullar hakkında fikir edinebilecek.
Ayrıca yerel yerleştirme kapsamında sınavsız öğrenci alan okulların kayıt bölgelerine göre tercih tabloları da açıklandı.