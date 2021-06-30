MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısında önemli mesajlar verdi

ÜNİVERSİTE sınavıyla hayatın asıl ve zorlu taraflarını anlamak, kavramak hiç kuşku yok ki yanlıştır. Dileğim, gençlerin dilediği üniversitelere girmesidir.

YÜRÜRLÜKTEKİ sınav sistemi yeni baştan ele alınmalı, okul öncesi ile eğitim-öğretim modeliyle üniversite eğitimi sınavsız olmalı.

İLK öğretim ve orta öğretimde, uygulanacak müfredat ile orta öğretim başarısını, olgunlaşma sınavını esas alan, fırsat eşitliğini gözeten sınavsız geçiş sistemi uygulanmalıdır.

SİYASİ muhataplarımıza çağrımdır, gelin bu sınavları kaldıralım.

GENÇLERİMİZİN hassasiyetleriyle oynayan siyasetçileri gördükçe kahroluyoruz. Sınavdan bir gün önce maksatlı bir haber servis edilmişti.

DOĞRULUĞUNU-yanlışlığını analiz etmeden devreye giren CHP Genel Başkanı, Twitter mesajıyla gençlerimizi galeyana getirmek için meydana çıktı. Kılıçdaroğlu kendisini rezil etti.