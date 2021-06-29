Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı: Fiyat İstikrarı Komitesi kuruldu

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda Fiyat İstikrarı Komitesi kuruldu. Fiyat istikrarının kalıcı olarak tesis edilmesi ve sürdürülmesini sağlamak amacıyla kurulan Komite'de, 5 bakanın yanı sıra Strateji ve Bütçe Başkanı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yer alacak.

Fiyat İstikrarı Komitesi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; Fiyat İstikrarı Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın koordinasyonunda Hazine ve Maliye Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Ticaret Bakanı, Strateji ve Bütçe Başkanı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı'ndan oluşacak. Komite, gerek görülmesi halinde ilgili sivil toplum kuruluşları ile üniversite ve özel sektör temsilcilerini toplantılarına davet edecek.

KOMİTE'NİN GÖREVLERİ

Fiyat İstikrarı Komitesi, para ve maliye politikaları arasındaki eşgüdümü gözetmek suretiyle fiyat istikrarını sağlamaya yönelik yapısal önerileri geliştirecek. Fiyat istikrarını tehdit eden riskleri izleyerek alınması gereken tedbirleri belirleyecek ve ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından uygulanmasını sağlamaya yönelik kararlar alacak. Kamu tarafından belirlenen ya da yönlendirilen fiyatların, fiyat istikrarı odağında uygulanmasını sağlamaya yönelik çalışmalar yapacak.