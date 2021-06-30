MEB 2021 LGS tercih kılavuzu: LGS'de kaç tercih hakkı var 2021? LGS'de tercih sırası önemli midir?

LGS'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?



Yerel yerleştirmelerde ilk 3 okulu kayıt alanından seçmek gerekirken, toplamda en fazla 5 okul tercihi yapılabilecek.

Tercihlerde, aynı okul türünden (Anadolu lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi) en fazla 3 tercih yapılırken, yerel yerleştirmeden sonra merkezi sınavla öğrenci alan okullar ekranından en fazla 10, pansiyonlu okullar tercih ekranından en fazla 5 olmak üzere toplamda 20 tercih yapılabilecek.

Tercih yaparken dikkat edilmesi gereken bir diğer unsur ise renkler olacak. "Yeşil" renk öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu kayıt alanındaki okulları gösterirken, "Mavi" renk komşu kayıt alanında yer alan okulları gösterip, "Kırmızı" renk ise il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarını gösteriyor olacak.