MEB 2021 LGS tercih kılavuzu: LGS'de kaç tercih hakkı var 2021? LGS'de tercih sırası önemli midir?

LGS sonuçları öğrenen öğrenciler, gitmek istedikleri liseleri seçebilmek için 2021 LGS tercihleri hakkında son gelişmeleri araştırmaya başlandı. MEB tarafından yayınlanan LGS tercih kılavuzuna göre tercihlerini yapacak öğrenciler kaç tercih hakkı olduğunu ve tercih sırasının önemli olup olmadığını merak ediyor. MEB tarafından yapılan açıklamayla bilikte detaylar belli olacak. LGS'de kaç tercih hakkı var? LGS'de tercih sırası önemli mi? İşte tüm detaylar!
LGS'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?
Yerel yerleştirmelerde ilk 3 okulu kayıt alanından seçmek gerekirken, toplamda en fazla 5 okul tercihi yapılabilecek.
Tercihlerde, aynı okul türünden (Anadolu lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi) en fazla 3 tercih yapılırken, yerel yerleştirmeden sonra merkezi sınavla öğrenci alan okullar ekranından en fazla 10, pansiyonlu okullar tercih ekranından en fazla 5 olmak üzere toplamda 20 tercih yapılabilecek.
Tercih yaparken dikkat edilmesi gereken bir diğer unsur ise renkler olacak. "Yeşil" renk öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu kayıt alanındaki okulları gösterirken, "Mavi" renk komşu kayıt alanında yer alan okulları gösterip, "Kırmızı" renk ise il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarını gösteriyor olacak.
2021 LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI!
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 6 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları açıklandı.
Adaylar, sınav sonuçlarını "meb.gov.tr" adresinden öğrenebilecek.
MEB, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da LGS sınav sonuçları ile "Merkezi Sınav Değerlendirme Raporu"nu yayımladı.
Milli Eğitim Bakanlığının Eğitim Analiz ve Değerlendirme Raporları Serisinin 16'ncısı olan ve yürütücülüğünü Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'in yaptığı raporda, öğrencilerin merkezi sınavdaki sonuçları ayrıntılı olarak incelendi, sınavdaki alt testlere ait dağılımlar değerlendirildi ve testin teknik özellikleri hakkında detaylı sonuçlara yer verildi.