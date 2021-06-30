LGS kontenjanları ve taban okul puanları: LGS tercih kılavuzu 2021 yayımlandı mı? LGS tercihleri ne zaman?

1 milyon 38 bin 492 öğrencinin katılım sağladığı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçları bu sabah açıklandı. Sonuçlarının öğrenen öğrenciler LGS'de tercih dönemine odaklandı ve tercih kılavuzunun yayımlanıp yayımlanmadığı merak ediliyor. Peki, LGS kontenjanları ve taban okul puanları açıklandı mı? LGS tercih kılavuzu 2021 yayımlandı mı? LGS tercihleri ne zaman? İşte detaylar...

LGS TERCİH KILAVUZU 2021 YAYIMLANDI MI?

LGS'ye katılan adaylar, sınav sonuçlarını "meb.gov.tr" adresinden öğrenebiliyor. LGS tercih kılavuzu ise henüz yayınlanmadı. Kılavuz ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır. Tercih tarihleri de henüz belli olmadı.

İşte taban puanları;