LGS kontenjanları ve taban okul puanları: LGS tercih kılavuzu 2021 yayımlandı mı? LGS tercihleri ne zaman?

1 milyon 38 bin 492 öğrencinin katılım sağladığı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçları bu sabah açıklandı. Sonuçlarının öğrenen öğrenciler LGS'de tercih dönemine odaklandı ve tercih kılavuzunun yayımlanıp yayımlanmadığı merak ediliyor. Peki, LGS kontenjanları ve taban okul puanları açıklandı mı? LGS tercih kılavuzu 2021 yayımlandı mı? LGS tercihleri ne zaman? İşte detaylar...
LGS TERCİH KILAVUZU 2021 YAYIMLANDI MI?
LGS'ye katılan adaylar, sınav sonuçlarını "meb.gov.tr" adresinden öğrenebiliyor. LGS tercih kılavuzu ise henüz yayınlanmadı. Kılavuz ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır. Tercih tarihleri de henüz belli olmadı.
İşte taban puanları;
Milli Eğitim Bakanlığının Eğitim Analiz ve Değerlendirme Raporları Serisinin 16'ncısı olan ve yürütücülüğünü Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'in yaptığı raporda, öğrencilerin merkezi sınavdaki sonuçları ayrıntılı olarak incelendi, sınavdaki alt testlere ait dağılımlar değerlendirildi ve testin teknik özellikleri hakkında detaylı sonuçlara yer verildi.
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LGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Merkezi Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.
a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.
b. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.
c. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.
ç. Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır.
d. Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.