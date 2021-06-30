MEB 2021 LGS taban puanları! Lise tavan taban puanları, Anadolu Lisesi, Nitelikli Liseler ve Teknik Lise puanları

6 Haziran'da yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezi sınavın sonuçları açıklandı. LGS sınav sonuçları bugün açıklandı ve gözler tercih dönemine çevrildi. Merkezi sınava 1 milyon 38 bin 492 öğrenci girdi ve katılım oranı yüzde 83 olarak gerçekleşti. Sınava 36 farklı ilden katılan 97 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Öğrenciler şimdi heyecanla tavan ve taban puanlarını araştırıyor. Peki, MEB 2021 LGS taban puanları ne kadar? Lise tavan taban puanları, Anadolu Lisesi, Nitelikli Liseler ve Teknik Lise puanları

TABAN VE TAVAN PUANLARI

Adaylar, sınav sonuçlarını "meb.gov.tr" adresinden öğrenebilecek. MEB, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da LGS sınav sonuçları ile "Merkezi Sınav Değerlendirme Raporu"nu yayımladı.

İşte LGS taban puanları;