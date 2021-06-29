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    e-Okul lise tercih robotu: LGS tercihleri ne zaman, nasıl yapılacak? 2021 LGS lise tercih kılavuzu son dakika yayınlandı mı?

    LGS tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak? Sorusu liseye geçiş yapacak öğrenci adaylarının gündeminde yer aldı. Liselere Geçiş Sistemi'nde sonuçlar 30 Haziran tarihinde yani bugün açıklandı. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz gözler tercihlere çevrilecek ve tercih işlemleri başlayacak. Bu noktada LGS tercih kılavuzuyla ilgili araştırmalar da hız kazandı. Peki, LGS tercih kılavuzu yayınlandı mı, nasıl görüntülenir? 2021 Lise tercihleri ne zaman, hangi gün yapılacak? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    LGS tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak 2021?

    Lise tercihleri açıklandı mı? LGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? Soruları gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen LGS sınavı bu sene 6 Haziran tarihinde düzenlendi. Öğrenciler sınav sonuçlarının ardından tercihlerin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Bu noktada tercih kılavuzu hakkında araştırmalar da hız kazandı. Peki, LGS tercih kılavuzu yayınlandı mı, nasıl görüntülenir? 2021 Lise tercihleri ne zaman, hangi gün yapılacak? İşte detaylar!

    LGS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

    LGS tercih kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından henüz yayınlanmadı. LGS tercih kılavuzu sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yayınlanacak..

    LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

    30 Haziran'da sınav sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından tercih kılavuzu yayınlanacak. Liselere Geçiş Sistemi kapsamında okul tercihleri alınacak. Öğrenciler; Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Okullar, Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 3 grupta tercih yapacak.

        LGS TERCİH KILAVUZU NEREDEN YAYINLANACAK?

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2021 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih ve yerleştirme kılavuzu "meb.gov.tr" adresinden paylaşılacak. Kılavuzun yayınlanması ardından öğrenciler, belirtilen tarih aralığında tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek.

        KONTENJAN SAYISI AÇIKLANMIŞTI

        LGS kapsamındaki merkezi sınav kılavuzuna göre, Türkiye genelinde 2 bin 60 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek. Bu kapsamda, sınavla öğrenci alan okullara toplam 174 bin 160 öğrenci alınacak. Anadolu liselerine 56 bin 396, fen liselerine 36 bin 980, sosyal bilimler liselerine 10 bin 142, Anadolu imam hatip liselerine 36 bin 712, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 33 bin 930 kontenjan ayrıldı.
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