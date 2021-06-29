e-Okul lise tercih robotu: LGS tercihleri ne zaman, nasıl yapılacak? 2021 LGS lise tercih kılavuzu son dakika yayınlandı mı?

Lise tercihleri açıklandı mı? LGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? Soruları gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen LGS sınavı bu sene 6 Haziran tarihinde düzenlendi. Öğrenciler sınav sonuçlarının ardından tercihlerin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Bu noktada tercih kılavuzu hakkında araştırmalar da hız kazandı. Peki, LGS tercih kılavuzu yayınlandı mı, nasıl görüntülenir? 2021 Lise tercihleri ne zaman, hangi gün yapılacak? İşte detaylar!
LGS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?
LGS tercih kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından henüz yayınlanmadı. LGS tercih kılavuzu sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yayınlanacak..
LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
30 Haziran'da sınav sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından tercih kılavuzu yayınlanacak. Liselere Geçiş Sistemi kapsamında okul tercihleri alınacak. Öğrenciler; Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Okullar, Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 3 grupta tercih yapacak.