e-Okul lise tercih robotu: LGS tercihleri ne zaman, nasıl yapılacak? 2021 LGS lise tercih kılavuzu son dakika yayınlandı mı?

Lise tercihleri açıklandı mı? LGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? Soruları gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen LGS sınavı bu sene 6 Haziran tarihinde düzenlendi. Öğrenciler sınav sonuçlarının ardından tercihlerin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Bu noktada tercih kılavuzu hakkında araştırmalar da hız kazandı. Peki, LGS tercih kılavuzu yayınlandı mı, nasıl görüntülenir? 2021 Lise tercihleri ne zaman, hangi gün yapılacak? İşte detaylar!