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    • 30.06.2021 17:58
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    İdari izinler kalktı mı? Kamu mesai saatleri kaç oldu? Kimlere izin var?

    İdari izinler kalktı mı? Kamu mesai saatleri kaç? 1 Temmuz itibariyle normalleşme başlıyor ve kamuda çalışanlara verilen izinlerde de değişiklik yaşanıyor. Binlerce çalışana idari izin verilmişti. Peki; idari izinler kalktı mı? İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan 1 Temmuz Kademeli Normalleşme Genelgesi'nde kamuda çalışmaya ilişkin detaylı bilgi verilmişti. Peki; idari izinler kalktı mı?

    takvim.com.tr
    İdari izinler kalktı mı? Kamu mesai saatleri kaç oldu? Kimlere izin var?

    İdari izinler kalktı mı? Kamu mesai saatleri kaç? İdari izinli çalışanlar kamuda normalleşmenin nasıl olacağını ve ne zaman başlayacağını merak ediyor. Halihazırda faaliyetlerine ara verilmiş durumda olan tüm iş yerleri, 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren tekrar faaliyet gösterebilecek. Peki; idari izinler kalktı mı?

    İDARİ İZİNLER KALKTI MI?

    İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan 1 Temmuz Kademeli Normalleşme Genelgesi'nde şu bilgilere yer verildi:

    "Tüm iş kolları ve faaliyet alanlarında, salgınla mücadelenin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde kendi iş kolu/faaliyet alanı için belirlenmiş tüm tedbir ve esaslara uyulması kaydıyla;

    Halihazırda faaliyetlerine ara verilmiş durumda olan tüm iş yerleri, 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren tekrar faaliyet gösterebileceklerdir.

    Sokağa çıkma kısıtlamalarının sona ereceği 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren tüm iş yerleri; ruhsatlarındaki faaliyet konusuna göre ilgili idare tarafından belirlenmiş olan açılış-kapanış saatleri çerçevesinde faaliyet gösterebilecektir. "
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