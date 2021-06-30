İdari izinler kalktı mı? Kamu mesai saatleri kaç oldu? Kimlere izin var?

İdari izinler kalktı mı? Kamu mesai saatleri kaç? İdari izinli çalışanlar kamuda normalleşmenin nasıl olacağını ve ne zaman başlayacağını merak ediyor. Halihazırda faaliyetlerine ara verilmiş durumda olan tüm iş yerleri, 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren tekrar faaliyet gösterebilecek. Peki; idari izinler kalktı mı?