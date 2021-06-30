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    • 30.06.2021 19:09
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    Son dakika: 5 PKK'lı terörist daha ikna yoluyla teslim oldu

    Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucunda terör örgütü PKK'dan kaçan 5 terörist daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 94'e yükseldi.

    5 PKK'lı terörist daha ikna yoluyla teslim oldu

    İçişleri Bakanlığı yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçan 5 terör örgütü mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.


    Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor. İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçan 5 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.



    SURİYE VE IRAK'TA FAALİYET GÖSTERMİŞLER
    Teslim olan örgüt mensuplarının 1995-2015 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Türkiye, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.



    Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 94'e yükseldi.

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