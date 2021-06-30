SON DAKİKA: Suriyeli uyuşturucu çetesine jandarma darbesi



Öte yandan hassas terazi ve ruhsatsız bir tabanca ile çok sayıda tabanca fişeği ele geçirildi. M.E., B.N., M.H.N., M.A.B., ve O.B. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerle bağlantısı olduğu değerlendirilen diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN