SON DAKİKA: Suriyeli uyuşturucu çetesine jandarma darbesi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yaptığı çalışmalar neticesinde; İstanbul Fatih bölgesinde yabancı uyruklu kişilerin işletmiş olduğu ikinci el eşya dükkânından piyasaya uyuşturucu madde satışı yaptığı yönünde bilgiye ulaştı.
Jandarma ekipleri Fatih bölgesinde ikinci el eşya satışı yapan dükkânları ve şüphelileri mercek altına aldı. Jandarma ekipleri yapmış oldukları teknik ve fiziki takip ile Suriye uyruklu M.E.'yi tespit etti. M.E. üzerindeki çalışmalarını yoğunlaştıran Jandarma ekipleri M.E.nin bağlantılı olduğu şüpheliler ile kullandıkları adresleri tek tek belirledi.
CAMDAN ATTIKLARI ÇANTA JANDARMANIN DİKKATİNDEN KAÇMADI
Jandarma ekiplerince adli makamlardan alınan arama kararına istinaden şüpheliler ile suç unsurlarının ele geçirilmesi maksadıyla eş zamanlı operasyon için düğmeye basıldı. Şüpheliler evin camından bahçeye uyuşturucu dolu çantayı attılar ancak bu durum Jandarmanın dikkatinden kaçmadı.