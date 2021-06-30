ÖSYM KPSS tercih kılavuzu 2021: KPSS tercihleri ne zaman yapılacak? KPSS-2021/1 - KPSS-2021/2 tercih tarihleri ne zaman?

KPSS TERCİHLERİ BAŞLADI MI, NE ZAMAN?

ÖSYM'nin duyurusuna göre KPSS 2021/1 tercihleri ÖSYM takvimine göre 1 Temmuz'da başlıyor. Adaylar, KPSS-2021/1 Merkezi Yerleştirmeleri için 1-8 Temmuz, KPSS-2021/2 Merkezi Yerleştirmeleri için 22-29 Aralık tarihleri arasında tercih yapabilecek. KPSS tercih kılavuzu ve kontenjanları, belirtilen tarihlerde ÖSYM tarafından erişime açılacak. KPSS tercih kılavuzu tercihlerin başlamasıyla birlikte erişime açılacak.

KPSS-2021/2 merkezi yerleştirmeleri için 22-29 Aralık'ta tercih yapabilecek. Kamu kurumları yerleştirme taleplerini ilk yerleştirme için 5 Nisan-28 Mayıs, ikinci yerleştirme için 4 Ekim-19 Kasım'da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Kamu e-Uygulama sistemi üzerinden bildirebilecek. Aday tercihleri de ÖSYM tarafından 1-8 Temmuz ve 22-29 Aralık tarihleri arasında alınacak.