Lise tavan taban puanları, Anadolu Lisesi, Nitelikli Liseler ve Teknik Lise puanları - MEB 2021 LGS taban puanları!

Yüz binlerce öğrencinin heyecanla beklediği LGS sonuçları açıklandı. LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gözler taban ve tavan puanlarına çevrildi. 6 Haziran Pazar günü gerçekleştirilen LGS sonrası tercih dönemi için heyecanlı bekleyiş başladı. Liselere giriş sınavına katılım oranı yüzde 83 olarak gerçekleşti. 36 ilden 97 öğrenci 500 tam puan aldı. Peki, MEB 2021 LGS taban puanları ne kadar? Lise tavan taban puanları, Anadolu Lisesi, Nitelikli Liseler ve Teknik Lise puanları
TABAN VE TAVAN PUANLARI
Adaylar, sınav sonuçlarını "meb.gov.tr" adresinden öğrenebilecek. MEB, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da LGS sınav sonuçları ile "Merkezi Sınav Değerlendirme Raporu"nu yayımladı.
İşte LGS taban puanları;
Milli Eğitim Bakanlığının Eğitim Analiz ve Değerlendirme Raporları Serisinin 16'ncısı olan ve yürütücülüğünü Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'in yaptığı raporda, öğrencilerin merkezi sınavdaki sonuçları ayrıntılı olarak incelendi, sınavdaki alt testlere ait dağılımlar değerlendirildi ve testin teknik özellikleri hakkında detaylı sonuçlara yer verildi.
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LGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Merkezi Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.
a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.
b. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.
c. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.
ç. Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır.
d. Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.