Lise tavan taban puanları, Anadolu Lisesi, Nitelikli Liseler ve Teknik Lise puanları - MEB 2021 LGS taban puanları!

KIZ ÖĞRENCİLER DAHA BAŞARILI

Raporda, bazı kişisel ve ailevi özellikleri ile sınav performansları arasındaki ilişki hakkında sonuçlara da yer verildi. Elde edilen bulgular, 2018, 2019 ve 2020 yıllarındaki merkezi sınavlarda olduğu gibi 2021 yılında da kız öğrencilerin matematik dışındaki tüm alt testlerde erkek öğrencilerden daha başarılı olduklarını gösterdi.

ANNE BABA EĞİTİM DÜZEYİ YÜKSEK ÖĞRENCİLER DAHA BAŞARILI

Yapılan diğer bir incelemede, öğrencilerin anne ve baba eğitim düzeyleri arttıkça sınav puanlarının da arttığı belirlendi.

Bu konuda yapılan diğer çalışmalarla tutarlı olan bu sonuç, velilerin eğitim düzeyleri ve dolayısıyla sosyoekonomik düzeylerindeki artışın öğrencilerin akademik performanslarındaki artışla ilişkili olduğunu gösterdi.