DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, Diyarbakır'da ulusal ve yerel medya temsilcileriyle bir araya geldi. Tesiste yatırımlara ilişkin hazırlanan videoyla sunum yapan Genel Müdür Tutşi, daha sonra DİSKİ'ye ait içme suyu arıtma tesislerini gazetecilere tanıttı.
KAÇAK SU KULLANIM ORANI YÜZDE 45
Tesiste yapılan incelemenin ardından konuşan Tutşi, 2021 yılı bütçesinin 552 milyon TL olduğunu, 423 bin aboneye hizmet verdiklerini söyledi.
Abonelik noktasında ciddi sıkıntı yaşadıklarını anlatan Tutşi, Diyarbakır'da kayıp ve kaçak su kullanımının yüzde 40-45 olduğunu söyledi.