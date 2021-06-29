Destina Masal Güler kimdir, kaç yaşında? Tiktok fenomeni Destina Masal Güler neden öldürüldü?

Sosyal medya fenomeni Destina Masal Güler kimdir? Sorusu gündemde merak edilerek araştırmaya başlandı. Destina Masal Güler, erkek arkadaşı ile birlikte pompolı tüfek saldırısına uğradı. Başından ve boynundan vurulan Destina Güler yaşamını yitirdi. Erkek arkadaşı ise hafif yaralı bir şekilde kurtuldu. Peki, Destina Masal Güler kimdir, kaç yaşında? Tiktok fenomeni Destina Masal Güler neden öldü? İşte tüm detaylar...

DESTİNA MASAL GÜLER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Ankara'da yaşayan sosyal medya fenomeni Destina Masal Güler (31), 4 aydır kaportacı Halil Mert'le sevgiliydi. CNN'de yer alan habere göre, Çift 13 Mayıs günü Halil Mert'in Mamak'taki evinin bahçesinde otururken, bir otomobilden üzerlerine pompalı av tüfeğiyle 3 el ateş açıldı. Başından ve boynundan vurulan Güler hayatını kaybetti, Halil Mert ise hafif yaralı olarak kurtuldu.

Halil Mert jandarmada verdiği ifadede, "Kemal Çalık'la o gün uyuşturucu sattığı için kavga etmiştik. Kemal beni darp etti, arkadaşı ise sol kolumdan ve belimden bıçakladı. İkisinden de şikâyetçi olmadım. Birkaç saat sonra beyaz renk bir araçtan bize ateş açtılar. Arabadaki kişi Kemal Çalık'tı. Destina fazla yara almasın diye üzerine kapandım ama öldü. Çalık da kaçtı" dedi.

Jandarma ekipleri cinayeti çözmek için çok sayıda güvenlik kamerasını inceledi, görgü tanıklarıyla görüştü. Kemal Çalık'ın evinde yapılan aramada, saldırı sırasında üzerine giydiği kıyafetler ve Destina Masal Güler'in öldürüldüğü pompalı av tüfeği de ele geçirildi. Kemal Çalık 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.