Amerika'nın Türkiye'ye boyun eğdirme planı: Türk Demokrasi Projesi





AMERİKA'NIN AYAKLANDIRMA PROJESİ

Hürriyet yazarı Nedim Şener, Amerika'nın mimarı olduğu projeye ilişkin çarpıcı detayları köşesine taşıdı. Nedim Şener'in bugünkü köşesi şöyle:

Amerika Birleşik Devletleri, bir yandan silah ve maddi kaynak sağladığı terör örgütü PKK ile diğer yandan koruyup kolladığı Fetullahçı Terör Örgütü ile Türkiye'ye saldırırken şimdi de doğrudan sivil toplum kuruluşları eliyle kaos planını devreye sokmaya başladı.

Projenin adı da "Türk Demokrasi Projesi".

Washington'da kurulan "Türk Demokrasi Projesi" isimli dernek, internet sitesinde kendisini şöyle tanımlıyor:

"Türk Demokrasi Projesi, Türkiye'nin son zamanlarda demokrasiden uzaklaşmasına ve otoriterliğe dönüşmesine yanıt olarak oluşturulmuş, kâr amacı gütmeyen, partizan olmayan, uluslararası bir politika örgütüdür."

Dernek temel hedefinin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu şu cümlelerle anlatıyor: "Erdoğan aşırılıkçı grupları destekledi, Ortadoğu'dan Avrupa'ya kadar uzanan çatışmaları desteklemek için malzeme gönderdi, etnik azınlıklara zulmetti, özgür basını yok etti, siyasi muhalifleri hapse attı ve öldürdü, demokratik kurumları aşındırdı, Türkiye'nin tüm kurumlarına yolsuzluk yaydı, hukukun üstünlüğü bozulurken Erdoğan ve oligarkları servet ve güç toplamaya devam ediyor."

YİNE 'DEMOKRASİ' KILIFI

Dernek yapacağı operasyonlara da kılıf bulmuş, amacını şöyle anlatıyor: "Türkiye'yi daha demokratik politikalar benimsemeye teşvik etmek ve Türkiye'nin demokratik kurumlarının insan haklarının korunmasına ve ekonomik refahına yönelik sürekli erozyonunu durdurmak."

Bu derneği çok yakından takip etmek gerekiyor.

Çünkü, kurucuları ve danışma kurulu üyeleri arasında Türkiye düşmanları ile FETÖ destekçisi ve doğrudan FETÖ'cü isimler de var.