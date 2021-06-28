Amerika'nın Türkiye'ye boyun eğdirme planı: Türk Demokrasi Projesi

Sivil toplum kuruluşu ismi altında çeşitli ülkelerde operasyonel faaliyetler yürütmek, ABD tarafından sıklıkla başvurulan bir yöntem. Fetullahçı Terör Örgütü üyelerinin de sıklıkla kullandığı bu yöntem, bir kez daha Türkiye'yi uluslararası alanda karalamak için kullanılıyor.
Washington'da "Türk Demokrasi Projesi" isimli bir sivil toplum kuruluşu faaliyete başladı.
Projenin amacı, sözde, "Türkiye'yi daha demokratik politikalar benimsemeye teşvik etmek ve bu sayede Türkiye'nin daha güvenilir bir bölgesel ve uluslararası ortak olabilmesini sağlamak."
AMERİKA'NIN AYAKLANDIRMA PROJESİ
Hürriyet yazarı Nedim Şener, Amerika'nın mimarı olduğu projeye ilişkin çarpıcı detayları köşesine taşıdı. Nedim Şener'in bugünkü köşesi şöyle:
Amerika Birleşik Devletleri, bir yandan silah ve maddi kaynak sağladığı terör örgütü PKK ile diğer yandan koruyup kolladığı Fetullahçı Terör Örgütü ile Türkiye'ye saldırırken şimdi de doğrudan sivil toplum kuruluşları eliyle kaos planını devreye sokmaya başladı.
Projenin adı da "Türk Demokrasi Projesi".
Washington'da kurulan "Türk Demokrasi Projesi" isimli dernek, internet sitesinde kendisini şöyle tanımlıyor:
"Türk Demokrasi Projesi, Türkiye'nin son zamanlarda demokrasiden uzaklaşmasına ve otoriterliğe dönüşmesine yanıt olarak oluşturulmuş, kâr amacı gütmeyen, partizan olmayan, uluslararası bir politika örgütüdür."
Dernek temel hedefinin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu şu cümlelerle anlatıyor: "Erdoğan aşırılıkçı grupları destekledi, Ortadoğu'dan Avrupa'ya kadar uzanan çatışmaları desteklemek için malzeme gönderdi, etnik azınlıklara zulmetti, özgür basını yok etti, siyasi muhalifleri hapse attı ve öldürdü, demokratik kurumları aşındırdı, Türkiye'nin tüm kurumlarına yolsuzluk yaydı, hukukun üstünlüğü bozulurken Erdoğan ve oligarkları servet ve güç toplamaya devam ediyor."
YİNE 'DEMOKRASİ' KILIFI
Dernek yapacağı operasyonlara da kılıf bulmuş, amacını şöyle anlatıyor: "Türkiye'yi daha demokratik politikalar benimsemeye teşvik etmek ve Türkiye'nin demokratik kurumlarının insan haklarının korunmasına ve ekonomik refahına yönelik sürekli erozyonunu durdurmak."
Bu derneği çok yakından takip etmek gerekiyor.
Çünkü, kurucuları ve danışma kurulu üyeleri arasında Türkiye düşmanları ile FETÖ destekçisi ve doğrudan FETÖ'cü isimler de var.
LİSTEDE TANINAN İSİMLER
Türkiye düşmanlarından birisi olan Trump dönemi Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, derneğin danışma kurulunda görev almasını Twitter hesabından şöyle duyurdu:
"Türkiye için alarm vakti. Bir zamanların güvenilir NATO ortağı otoriter bir liderin yönetiminde demokrasiye arkasını dönüyor ve Rusya'yı kucaklıyor. Türkiye Projesi Danışma Konseyi'ne karanlık durumlara ışık tutmak adına katılmaktan memnuniyet duyuyorum."
Derneğin 14 kişilik kurucu üyeleri şunlar:
1. Mark D. Wallace – CEO
2. Joseph Lieberman – Eski ABD Senatörü (1989-2013)
3. Aykan Erdemir – Demokrasileri Savunma Vakfı Türkiye programı üst düzey yöneticisi, Eski CHP Bursa Milletvekili, CHP Yurtdışı Örgütlenme Yürütme Kurulu Üyesi, FETÖ firarisi
4. Frances Townsend – ABD eski bakanı, Bush'un iç güvenlik ve terörle mücadeleden sorumlu eski yardımcısı ve iç güvenlik konseyi eski başkanı (2004-2008)
5. Giulio Terzi di Sant'Agata – İtalya eski Dışişleri Bakanı (2011-2013)
6. Jeb Bush – ABD 43. Florida Valisi (1999-2007)
7. David L. Phillips – Columbia Üniversitesi İnsan Hakları Araştırma Enstitüsünde Barış İnşası ve Haklar Programı Direktörü
8. John Bolton – Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı
9. Norman Roule – Dış İlişkiler Konseyi Üyesi, Harvard Kennedy okulundaki Belfer Bilim ve Uluslararası İlişkiler merkezinde yerleşik olmayan bir üye.
10. Süleyman Özeren – Küresel politika ve strateji enstitüsü eski başkanı, Polis Akademisi eski öğretim üyesi, FETÖ üyesi.
11. Robert Richer – Merkezi istihbarat teşkilatı operasyonlarından sorumlu eski müdür yardımcısı.
12. Alejandro Wolff – ABD eski Şili Büyükelçisi (2010-2013)
13. Madeleine Joelson – Yönetici Müdür
14. Philip Kowalski – Kıdemli araştırma analisti.