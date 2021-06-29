Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türksat 5A haberleşme uydusunun hizmete alım töreninde önemli mesajlar verdi:

TÜRKSAT 5A ile mevcut uydularımızı yedekliyor, yörünge haklarımızı garanti altına alıyoruz. Türkiye haberleşme uyduları kapsamında dünyadaki ilk 10 ülke arasına girecek.

TÜBİTAK, Türksat, Aselsan gibi çok sayıda kurum ve kuruluşumuz kapsamında Türksat 6A uydumuzu da ürettik.

Test aşamasına gelen bu uydumuzu ise önümüzdeki yıl uzaya fırlatmayı planlıyoruz.

BİREYLER dijital çağın her imkanından sonuna kadar kimi yerlerde faydalanıyor. Kimi yerlerde ilkel dönem şartlarında hayata tutunmaya çalışan topluluklar vardı.

ÜLKEMİZE kazandırdığımız güçlü eser ve hizmet altyapısı sayesinde dijital çağ imkanlarını milletimize daha önceden verebilmeyi başardık.

TÜRKİYE dijital çağa sıkı sıkıya sahip çıkıyor. Sanayiden ticarete her alanda dijital altyapıyı geliştirmekte kararlıyız. Fiber altyapı başta olmak üzere adımlar atmaktayız. Yapay zeka teknolojilerinde öne geçme açısından da adım atacağız...

35 YIL HİZMET VERECEK

4 Mayıs'ta uzaydaki jeosenkron yörüngeye ulaşan ve testlerine başlanan Türksat 5A haberleşme uydusu, hizmete girdiğinde Türkiye ile Avrupa, Ortadoğu, Kuzey Afrika, Orta-Batı ve Güney Afrika'nın yanı sıra Akdeniz, Ege ve Karadeniz'i kapsama altına alacak.