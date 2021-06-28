Başkan Erdoğan'dan Türksat 5A Uydusu Hizmete Alma Töreni'nde önemli açıklamalar

Yapay zeka ile çok daha farklı noktaya geçmiştir. Demokrasi dediğimiz olgu bir meydanda toplanan insanların şehrin sorunlarını tartışması ve karara bağlamasıyla ortaya çıkmıştır. Bu yöntem belli yaş üzerindeki insanların tamamının seçimlerle içinde yer aldığı temsili demokrasiye dönüştü. Bugün 4 bir yanda 100 binlerce insan dijital altyapı sayesinde anında bir araya gelebiliyor.

3 nesil arasındaki fark 10'larca nesil arasındaki farkla mukayese edilmeyecek durumdadır. Bizim gençliğimizde bugün gerçekleştirdiğimiz işlemleri günlerce, haftalarca, yıllarca uğraşmak gerekiyordu. İnsanların birbiriyle iletişimi için ya belli imkan ya da programlara ihtiyaç vardı. Bugün cep telefonu ve üzerindeki uygulamalarla saniyeler içinde dünyanın her köşesindeki insanlarla iletişime geçmek mümkün.

Ülkeler ve toplumlar arasında ciddi adaletsizlikler söz konusudur. Bireyler dijital çağın her imkanından sonuna kadar kimi yerlerde faydalanıyor. Kimi yerlerde ilkel dönem şartlarında hayata tutunmaya çalışan topluluklar vardı.