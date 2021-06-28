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    Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek? Cezaevi izinleri Haziran'da mı bitiyor?

    Cezaevi izinleri Haziran'da mı bitiyor? Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek? Pandemi nedeniyle açık cezaevlerinde yer alan mahkumlara izin verilmişti. Adalet Bakanlığı Ceza Tevfikevleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan genelgeye göre açık cezaevi izinleri hakkında bilgi verilmişti. Peki; açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek?

    takvim.com.tr
    Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek? Cezaevi izinleri Haziran'da mı bitiyor?

    Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek? Cezaevi izinlerinin ne zaman bittiği mahkumlar ve mahkum yakınları tarafından merak ediliyor. Cezaevi izinleri 2 aylık sürelerle pandemi döneminde uzatılmıştı. Son olarak 31 Mayıs'ta konuyla ilgili karar alınmıştı. Peki; açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek?

    AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

    Açık cezaevi izinleri bir kez daha uzatıldı. Adalet Bakanlığı Ceza Tevfikevleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan genelgeye göre açık cezaevi izinleri 2 ay daha uzatıldı. Buna göre mahkumlar 2 ay daha izinli sayılabilecek. İşte, açık cezaevi izinleri için bakanlığın yayımladığı o duyuru;

    "5275 sayılı Kanun'un Geçici 9/5. maddesi uyarınca alınan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün "24/05/2021 tarih ve 13588366-149-684 sayılı yazıları ile COVID -19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen COVID -19 izin sürelerinin 2 (iki) ay süre ile uzatılmasına" dair önerisi doğrultusunda açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 31 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir."

    Yayımlanan karara göre mahkumlar, 31 Temmuz tarihine kadar izinli olarak sayılacak. O tarihte yeni bir karar alınıp alınmayacağı ise henüz belirsizliğini koruyor.

        Salgının devam etmesi halinde bu süre, Sağlık Bakanlığı'nın önerisi üzerine Adalet Bakanlığı tarafından her defasında 2 ayı geçmemek üzere 2 kez uzatılabilecek. Böylelikle salgının sürmesi durumunda koronavirüs izin süresinin en fazla 31 Temmuz 2021'e kadar uzatılabilmesi öngörülüyor.
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