Yeni normalleşme süreci: Tüm iş yerleri açılıyor

1 Temmuz'dan itibaren başlayacak yeni normalleşme sürecinin detayları belli oldu.
İşte İçişleri Bakanlığı'nın genelgesindeki maddeler:
Sokak kısıtlaması tümüyle sona erdi
Şehirler arası seyahat yasakları bitti
Tüm işyerleri tekrar faaliyetlerine başlayacak
Sinema salonları açılacak
Kahvehanede kağıt, okey vb. oyunlar oynanabilecek
Piknik/mesire alanı gibi yerlerdeki sınırlamalar kaldırıldı
Nargile salonları ise salgında ciddi risk oluşturması nedeniyle kapalı olacak.
İşte İçişleri Bakanlığı'nın genelgesindeki maddeler:
Sokak kısıtlaması tümüyle sona erdi
Şehirler arası seyahat yasakları bitti
Tüm işyerleri tekrar faaliyetlerine başlayacak
Sinema salonları açılacak
Kahvehanede kağıt, okey vb. oyunlar oynanabilecek
Piknik/mesire alanı gibi yerlerdeki sınırlamalar kaldırıldı
Nargile salonları ise salgında ciddi risk oluşturması nedeniyle kapalı olacak.