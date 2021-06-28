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    Yeni normalleşme süreci: Tüm iş yerleri açılıyor

    1 Temmuz 2021'den itibaren başlayacak yeni normalleşme sürecinin tüm detayları belli oldu. İşte İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde yer alan o maddeler...

    Tüm iş yerleri açılıyor
    1 Temmuz'dan itibaren başlayacak yeni normalleşme sürecinin detayları belli oldu.



    İşte İçişleri Bakanlığı'nın genelgesindeki maddeler:

    Sokak kısıtlaması tümüyle sona erdi

    Şehirler arası seyahat yasakları bitti

    Tüm işyerleri tekrar faaliyetlerine başlayacak

    Sinema salonları açılacak

    Kahvehanede kağıt, okey vb. oyunlar oynanabilecek

    Piknik/mesire alanı gibi yerlerdeki sınırlamalar kaldırıldı

    Nargile salonları ise salgında ciddi risk oluşturması nedeniyle kapalı olacak.







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