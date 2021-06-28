Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günlük aşı verilerini paylaştı, vatandaşlara çağrı yaptı





İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 6 milyon 454 bin 509, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 448 bin 275, toplam 8 milyon 902 bin 784, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 2 milyon 751 bin 318, ikinci doz 1 milyon 253 bin 523, toplam 4 milyon 4 bin 841, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 2 milyon 222 bin 987, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 15 bin 714, toplam 3 milyon 238 bin 701 doz olarak kayıtlara geçti.



