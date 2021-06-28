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    • 29.06.2021 00:28
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    Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günlük aşı verilerini paylaştı, vatandaşlara çağrı yaptı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından "1 Milyon 44 Bin 263 kişi bugün aşı yaptırdı. Randevunuzu alın, siz de aşınızı yaptırın" açıklamasında bulundu.

    Bakan Koca'dan Kovid-19 aşısı için çağrı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden koronavirüsle mücadele çalışmaları kapsamında Türkiye'de yürütülen aşılama çalışmasına ilişkin bir paylaşım yaptı.




    Günlük aşı verilerini paylaşan Koca, vatandaşlara da "aşınızı yaptırın çağrısında bulundu.

    SİZ DE AŞINIZI YAPTIRIN
    Koca, "1 Milyon 44 Bin 263 kişi bugün aşı yaptırdı. Randevunuzu alın, siz de aşınızı yaptırın" dedi.



    İşte Bakan Koca'nın o paylaşımı;



        TÜRKİYE'NİN AŞILAMA KARNESİ
        Kovid-19 ile mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı saat 23.00 itibarıyla 48 milyon 386 bin 796'ya ulaştı.

        Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 28 Haziran saat 23.00 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 33 milyon 426 bin 993, ikinci doz aşı 14 milyon 959 bin 803 oldu. Böylece doz miktarı 48 milyon 386 bin 796'ya yükseldi.



        İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 6 milyon 454 bin 509, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 448 bin 275, toplam 8 milyon 902 bin 784, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 2 milyon 751 bin 318, ikinci doz 1 milyon 253 bin 523, toplam 4 milyon 4 bin 841, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 2 milyon 222 bin 987, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 15 bin 714, toplam 3 milyon 238 bin 701 doz olarak kayıtlara geçti.

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