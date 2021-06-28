Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günlük aşı verilerini paylaştı, vatandaşlara çağrı yaptı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden koronavirüsle mücadele çalışmaları kapsamında Türkiye'de yürütülen aşılama çalışmasına ilişkin bir paylaşım yaptı.
Günlük aşı verilerini paylaşan Koca, vatandaşlara da "aşınızı yaptırın çağrısında bulundu.
SİZ DE AŞINIZI YAPTIRIN
Koca, "1 Milyon 44 Bin 263 kişi bugün aşı yaptırdı. Randevunuzu alın, siz de aşınızı yaptırın" dedi.
İşte Bakan Koca'nın o paylaşımı;
1 Milyon 44 Bin 263 kişi bugün aşı yaptırdı.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 28, 2021
Randevunuzu alın, siz de aşınızı yaptırın.