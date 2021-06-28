Van polisi ve MİT'ten zehir tacirlerine ortak operasyon! Midesinde uyuşturucu bulundu

Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ilçesinde tespit edilen bir araçta narkotik dedektör köpeği 'Irmak' ile arama yaptı. Yapılan aramada 101 paket halinde 52 kilo 700 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili L.E. ve M.E. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Van polisi ve MİT'in ortak düzenlediği diğer operasyonda ise İran uyruklu bir şüphelinin midesinde uyuşturucu olduğu belirlendi. İran uyruklu S.Y.'nin üzerinde yapılan aramada 23 gram metamfetamin bulunurken, şahsın iç beden muayenesinde ise midesinde 25 kapsül şeklinde 351 gram metamfetamin olduğu tespit edildi. İran uyruklu şahıs gözaltına alındı.

Her iki olayla ilgili soruşturma devam ediyor.