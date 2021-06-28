MHRS, e-Nabız, SMS Biontech 2. doz aşı randevusu ne zaman verilir? Biontech 2. doz aşı randevusu kaç gün sonra alınır?

BIONTECH AŞI ÖZELLİKLERİ NELER?

-mRNA, vücudumuzda doğal olarak üretilen protein sentezinde rol alır.

-Laboratuvarda yapay olarak üretilen mRNA'lar tıpkı kendi mRNA'larımız gibi çalışarak virüse karşı bizi uyarmayı amaçlamaktadır.

-Bu moleküller daha sonra kendi moleküllerimiz gibi yıkılarak vücuttan atılırlar.

-Bu aşılar 25 yıldır kanser dâhil pek çok hastalığın tedavisine yönelik olarak kişiye özel immunoterapi yöntemleriyle çalışılan teknolojiye benzer şekilde üretilen aşılardır.

-Bu aşıların en büyük dezavantajı Biontech/Pfizer aşısının (BNT-162b2) -70°C'de, Moderna aşısının (mRNA-1273) -20°C'de saklanabiliyor olmasıdır.

Biontech/Pfizer, Moderna aşıları bu sınıfa girmektedir.