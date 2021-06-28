Aşı karşıtı doktor Bilgehan Bilge'nin skandal açıklamalarına soruşturma!

İstanbul Tabip Odası'nın yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:



ŞARLATANLAR

"Koronavirüs pandemisinde resmi rakamlara göre bile kaybettiğimiz yurttaşlarımızın sayısı 50 bine yaklaştı. (Gerçek sayıların bunun iki, üç katı olduğunu biliyoruz.) Hala daha günlük vaka sayıları 5 binin, günlük ölüm sayıları ellinin üzerinde seyrediyor. Koronavirüse karşı en önemli mücadele yönteminin aşı olduğunun açık olmasına karşın aralarında tıp fakültesi mezunu bazı 'şarlatanlar'ın da bulunduğu çevreler ise akıl ve bilim karşıtı yalanlarla toplumda aşı tereddütü, karşıtlığı yaymaya çalışıyorlar.

Aşı karşıtı çevrelerin İstanbul Üsküdar'da 'Plandemi büyük buluşması' adıyla düzenlediği 'miting'de 'Asla ve kat'a aşı olmayın. Uçaklara bindirmesinler, AVM'lere sokmasınlar. Vallahi de billahi de tillahi de bir sene sonra bu kararlarından vazgeçecekler ve aşı olanlardan özür dileyecekler. Bu bir slogan ya da şaka değil; yargılanacaklar' şeklinde konuşma yapan kişinin Dr. B. B. olduğuna dair basında yer alan iddialarla ilgili olarak İstanbul Tabip Odası tarafından adı geçen hekim hakkında soruşturma açılmış olup sonuçlandığında kamuoyuyla paylaşılacaktır."