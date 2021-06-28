Aşı karşıtı doktor Bilgehan Bilge'nin skandal açıklamalarına soruşturma!

Dünya yeni tip koronavirüs salgınından kurtulmaya çalışırken toplumu çeşitli komplo teorileri ile korkutan birtakım çevreler aşı karşıtlığını sürdürüyor.
AŞI KARŞITLARI MİTİNG YAPTI
Kovid-19'un ortaya çıktığı günden bu yana virüse inanmayanlar, yaşananları bir tiyatro olarak görenler var. Aşının bulunmasıyla birlikte aşı karşıtları da örgütlenmeye başladı.
DÜNYADA VİRÜSTEN ÖLENLERİN SAYISI 4 MİLYONA YAKLAŞTI
Yeni tip koronavirüs salgını dünyada yaklaşık 4 milyon kişinin ölümüne neden olmasına rağmen virüse de aşıya da inanmayanlar, Türkiye'de de belli bir sayıya ulaştı. Aşı karşıtları, İstanbul Üsküdar'da toplanıp miting yaptı. Mitingde konuşan Op. Dr. Bilgehan Bilge'nin sözleri, büyük tartışma yarattı.
"HEKİMLER YARGILANACAK"
"Asla ve kat'a aşı olmayın." diyen Bilge, şunları söyledi:
SAĞLIK ÇALIŞANLARINI TEHDİT ETTİ
"Vallahi de billahi de tillahi de bir sene sonra bu kararlarından vazgeçecekler ve aşı olanlardan özür dileyecekler. Bu bir slogan ya da şaka değil; yargılanacaklar. Aşıyı vuran zavallı sağlık memuru hemşireler değil, hekimler yargılanacak." diyerek sağlık çalışanlarını tehdit etti.
BİLGEHAN BİLGE HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Op. Dr. Bilgehan Bilge'nin yaptığı konuşmaya, İstanbul Tabip Odası'ndan tepki geldi. Bilgehan Bilge hakkında, tabip odasınca soruşturma açıldığı duyuruldu.