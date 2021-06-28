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    • 28.06.2021 10:24
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    Meteoroloji uyardı! Doğu Anadolu'daki 6 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden son dakika hava durumu uyarısı geldi. Yapılan son değerlendirmelere göre, Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak bekleniyor. İşte il il 28 Haziran hava durumu raporu.

    takvim.com.tr
    AA
    6 il için gök gürültülü sağanak uyarısı!

    Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Öğle saatlerinden sonra ise yerel olmak üzere aralıklı ve gök gürültülü sağanak etkisini gösterecek.

    Sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

    Gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 9, Kars'ta 10, Ağrı'da 11, Erzurum'da 12, Erzincan'da 18, Iğdır'da 22 derece ölçüldü.

    Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Iğdır'da 37, Erzincan'da 33, Ağrı'da 32, Erzurum'da 30, Kars'ta 29, Ardahan'da 28 derece olması bekleniyor.

    BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya Kesimi, Karadeniz ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Kars, Iğdır ve Ağrı çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    HAVA SICAKLIĞI
    Önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, Marmara, Kıyı Ege ile doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR
    Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.



    BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
    MARMARA
    Parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya Kesimi ile Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ÇANAKKALE °C, 34°C
    Parçalı bulutlu

    İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
    Parçalı bulutlu

    KIRKLARELİ °C, 31°C
    Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

    KOCAELİ °C, 32°C
    Parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

    EGE
    Az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    İZMİR °C, 36°C
    Az bulutlu ve açık

    KÜTAHYA °C, 29°C
    Parçalı ve az bulutlu

    MANİSA °C, 38°C
    Az bulutlu ve açık

    MUĞLA °C, 37°C
    Az bulutlu ve açık

    AKDENİZ
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA °C, 34°C
    Az bulutlu ve açık

    ANTALYA °C, 38°C
    Az bulutlu ve açık

    HATAY °C, 33°C
    Az bulutlu ve açık

    ISPARTA °C, 32°C
    Az bulutlu ve açık

    İÇ ANADOLU
    Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin çok bulutlu Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir ve Yozgat çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ANKARA °C, 30°C
    Parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

    ÇANKIRI °C, 31°C
    Parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

    ESKİŞEHİR °C, 30°C
    Parçalı ve yer yer çok bulutlu

    KONYA °C, 30°C
    Parçalı ve az bulutlu

        BATI KARADENİZ
        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        BOLU °C, 27°C
        Parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

        DÜZCE °C, 32°C
        Parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

        SİNOP °C, 27°C
        Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

        ZONGULDAK °C, 27°C
        Parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ
        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        AMASYA °C, 32°C
        Parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

        BAYBURT °C, 29°C
        Parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

        SAMSUN °C, 28°C
        Parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

        TRABZON °C, 26°C
        Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

        DOĞU ANADOLU
        Bölgenin kuzey kesimlerinin parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        ERZURUM °C, 30°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KARS °C, 29°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MALATYA °C, 32°C
        Parçalı ve az bulutlu

        VAN °C, 29°C
        Parçalı ve az bulutlu

        GÜNEYDOĞU ANADOLU
        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        ADIYAMAN °C, 39°C
        Az bulutlu ve açık

        DİYARBAKIR °C, 41°C
        Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP °C, 37°C
        Az bulutlu ve açık

        SİİRT °C, 39°C
        Az bulutlu ve açık

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