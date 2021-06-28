Meteoroloji uyardı! Doğu Anadolu'daki 6 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor

Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Öğle saatlerinden sonra ise yerel olmak üzere aralıklı ve gök gürültülü sağanak etkisini gösterecek.
Sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 9, Kars'ta 10, Ağrı'da 11, Erzurum'da 12, Erzincan'da 18, Iğdır'da 22 derece ölçüldü.
Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Iğdır'da 37, Erzincan'da 33, Ağrı'da 32, Erzurum'da 30, Kars'ta 29, Ardahan'da 28 derece olması bekleniyor.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya Kesimi, Karadeniz ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Kars, Iğdır ve Ağrı çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI
Önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, Marmara, Kıyı Ege ile doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya Kesimi ile Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 34°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 31°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 32°C
Parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin çok bulutlu Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir ve Yozgat çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 30°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 31°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 30°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
KONYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu