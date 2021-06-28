Meteoroloji uyardı! Doğu Anadolu'daki 6 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor

Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Öğle saatlerinden sonra ise yerel olmak üzere aralıklı ve gök gürültülü sağanak etkisini gösterecek.

Sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 9, Kars'ta 10, Ağrı'da 11, Erzurum'da 12, Erzincan'da 18, Iğdır'da 22 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Iğdır'da 37, Erzincan'da 33, Ağrı'da 32, Erzurum'da 30, Kars'ta 29, Ardahan'da 28 derece olması bekleniyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya Kesimi, Karadeniz ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Kars, Iğdır ve Ağrı çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, Marmara, Kıyı Ege ile doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.