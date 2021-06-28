İETT otobüsünü karıştıran kavga! Şoförün yolcuya küfür ettiği anlar kamerada

Olay, geçtiğimiz cuma günü 8A Batı Ataşehir- Fikirtepe- Kadıköy hattında meydana geldi. İddiaya göre, içinde bebeğin olduğu, bebek arabasıyla orta kapıdan binen iki kadın, kart basmadıkları gerekçesiyle İETT şoförü tarafından uyarıldı.
Kadınlardan birinin, bebeğini tuttuğu için kart basamadığını söylemesiyle şoför ile aralarında tartışma çıktı. Şoför, Şehit Ersin Ozan Durağında durarak, bebekli kadın ve yanındaki arkadaşını otobüsten indirdi.
Otobüsteki diğer yolcular bunun üzerine şoföre tepki gösterdi. Bebekli yolcuların gitmesinden sonra otobüse binerek, yoluna devam eden şoför ile yolcular arasındaki tartışma devam etti.