Koronavirüs aşılaması tam gaz! Bayrama kadar hedef en az yüzde 70!

MUHTARLAR İŞ BAŞINA...

* Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, aşılamada toplumsal bağışıklığın kazanılması ve rahatlamanın sağlanması için nüfusun yüzde 70'inin çift doz aşılanması gerektiğini söyledi. Ancak son yapılan bazı çalışmalarda bu oranın Delta varyantı nedeniyle yüzde 75'e çıktığını ifade eden Prof. Dr. İsmail Balık, "Eskiden BioNTech aşısının tek dozdan itibaren koruduğunu düşünüyorduk ancak Delta varyantı ile bu etkinlik görece olarak ortadan kalkmış gibi görünüyor. Bu nedenle 2 doz aşı olmadan kurallara devam etmek gerekiyor" dedi. Prof. Dr. Balık, Doğu ve Güneydoğu illerindeki aşılamaların düşük olmasının nedenlerine yönelik ise şunları söyledi: "Bu bölgede geçmişte yaptığımız tüm aşı kampanyalarında Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki aşılama oranları hep daha düşük olmuştur. Bu bölgedeki vatandaşların hem ayağına kadar aşıyı götürmek hem de muhtarlar gibi yerel kanaat önderlerine ulaşmak ve onları kullanmak çok önemli."