Koronavirüs aşılaması tam gaz! Bayrama kadar hedef en az yüzde 70!

Türkiye'nin her yerinde koronavirüse karşı yürütülen aşılama çalışması büyük bir özveriyle sürüyor. Aşılama, yaş sınırının 18'e düşmesiyle birlikte son dönemde iyice hız kazandı. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre dün öğleden sonra toplam doz miktarı 47 milyon 200 bine yaklaştı.
3 BÜYÜK ŞEHİRDE AŞI ORANI YÜKSEK
Türkiye genelinde nüfusun yaklaşık yüzde 55'i 1 doz aşı olurken, 3 büyük şehirde nüfusun yüzde 50'sinin üzerinde insan aşılandı. İstanbul'un nüfusunun yaklaşık yüzde 58'i en az 1 doz aşılanırken, Ankara'da bu oran yüzde 70, İzmir'de ise nüfusa oranla yüzde 80'e kadar çıktı.
GÜNEYDOĞU'DA DİRENÇ VAR...
Güneydoğu bölgesindeki illerde ise bu rakam yüzde 20'lerde kaldı. Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerinde aşılanmanın hızlanması ve aşı yaptırmak istemeyenlerin ikna edilmesi için birçok kampanya ve çalışma yürütülmeye devam ediliyor. Aşı ikna timleri aralıksız çalışıyor, tarlalarda, bahçelerde, sanayi sitelerinde vatandaşın ayağına gidilerek aşılama yapılıyor.