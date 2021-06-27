SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı 27 Haziran 2021 koronavirüs vaka ve vefat tablosu paylaştı! Kovid-19 son durum

Sağlık Bakanlığı, 27 Haziran 2021 koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren koronavirüs (Kovid-19) tablosunu paylaştı.
Türkiye'de son 24 saatte 215 bin 294 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 883 kişinin testi pozitif çıktı, 52 kişi hayatını kaybetti.
KAÇ DOZ AŞI YAPILDI
Kovid-19'la mücadelede, son bir haftada birinci ve ikinci doz toplam 5 milyon 789 bin 851 aşı uygulandı.
"GURUR TABLOSU SAYILMALI"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "4.883 vaka sayısı, aşısını yaptıranların gurur tablosu sayılmalı." ifadelerini kullandı.
26 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU
25 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU
24 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU