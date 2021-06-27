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    • 27.06.2021 19:58
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    SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı 27 Haziran 2021 koronavirüs vaka ve vefat tablosu paylaştı! Kovid-19 son durum

    Son dakika haberleri: Sağlık Bakanlığı, 27 Haziran 2021 koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren koronavirüs (Kovid-19) tablosunu paylaştı.

    İşte son koronavirüs tablosu

    Sağlık Bakanlığı, 27 Haziran 2021 koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren koronavirüs (Kovid-19) tablosunu paylaştı.

    Türkiye'de son 24 saatte 215 bin 294 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 883 kişinin testi pozitif çıktı, 52 kişi hayatını kaybetti.

    KAÇ DOZ AŞI YAPILDI
    Kovid-19'la mücadelede, son bir haftada birinci ve ikinci doz toplam 5 milyon 789 bin 851 aşı uygulandı.

    "GURUR TABLOSU SAYILMALI"
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "4.883 vaka sayısı, aşısını yaptıranların gurur tablosu sayılmalı." ifadelerini kullandı.

    26 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

    25 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

    24 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

        23 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

        22 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

        21 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

            20 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

            19 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

            18 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

            17 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

            16 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

            15 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU
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            Haberler Güncel SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı 27 Haziran 2021 koronavirüs vaka ve vefat tablosu paylaştı! Kovid-19 son durum