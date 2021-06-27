SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı 27 Haziran 2021 koronavirüs vaka ve vefat tablosu paylaştı! Kovid-19 son durum

Sağlık Bakanlığı, 27 Haziran 2021 koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren koronavirüs (Kovid-19) tablosunu paylaştı.

Türkiye'de son 24 saatte 215 bin 294 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 883 kişinin testi pozitif çıktı, 52 kişi hayatını kaybetti.

KAÇ DOZ AŞI YAPILDI

Kovid-19'la mücadelede, son bir haftada birinci ve ikinci doz toplam 5 milyon 789 bin 851 aşı uygulandı.

"GURUR TABLOSU SAYILMALI"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "4.883 vaka sayısı, aşısını yaptıranların gurur tablosu sayılmalı." ifadelerini kullandı.

26 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

