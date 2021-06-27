LGBT'lilerin sözde "Onur Haftası" yürüyüşünde Alman sanatçı Liana Georgi'den tepki çeken hareketler! Polisin önünde dans edip komut verdi!

Polislerin önünde dans eden ve 'Yavaş yavaş gidiyoruz arkadaşlar aferin...' gibi komutlar veren Georgi, "Burada sadece aşk ve umut var. Siz ne yapıyorsunuz bilmiyorum ama ben yürüyorum, umut ile. Türkçem için özür dilerim" dedi.