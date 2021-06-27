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    • 27.06.2021 17:43
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    LGBT'lilerin sözde "Onur Haftası" yürüyüşünde Alman sanatçı Liana Georgi'den tepki çeken hareketler! Polisin önünde dans edip komut verdi!

    İstanbul Cihangir'de "LGBT Onur Haftası" adı altında gösteri yürüyüşü için toplanan gruba polis müdahalede bulunmuştu. Konser için Türkiye'ye gelen Alman sanatçı Liana Georgi'nin de izinsiz gösteriye katıldığı tespit edildi. Alman sanatçı 'Yavaş yavaş gidiyoruz arkadaşlar aferin...' gibi sözler söyleyerek polislerin önünde dans etmeye başladı. Cep telefonu kamerasına yansıyan anlar sosyal medyada gündeme geldi. Georgi'nin polislere saygısızlık yapması büyük tepkilere neden oldu.

    Alman sanatçıdan LGBT yürüyüşünde tepki çeken hareketler!

    İstanbul'da izinsiz yürüyüş yapmak isteyen LGBTİ savunucuları, dün Şişhane ve Cihangir'de toplandı. Polis ekipleri izinsiz gerçekleştirilmek istenen yürüyüşe müdahalede bulundu, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

    ALMAN SANATÇI LİANA GEORGİ POLİSLERE KOMUT VERDİ!

    Konser için Türkiye'de bulunan Alman sanatçı Liana Georgi'nin de yürüyüşe katıldığı görüldü.

    Polislerin önünde dans eden ve 'Yavaş yavaş gidiyoruz arkadaşlar aferin...' gibi komutlar veren Georgi, "Burada sadece aşk ve umut var. Siz ne yapıyorsunuz bilmiyorum ama ben yürüyorum, umut ile. Türkçem için özür dilerim" dedi.

    SOSYAL MEDYADA TEPKİ GÖSTERİLDİ

    Cep telefonu kamerasına yansıyan o anlar sosyal medyada gündem oldu. Bazı kullanıcılar, Georgi'nin polislere saygısızlık yaptığını belirterek görüntülere tepki gösterdi.
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    Haberler Güncel LGBT'lilerin sözde "Onur Haftası" yürüyüşünde Alman sanatçı Liana Georgi'den tepki çeken hareketler! Polisin önünde dans edip komut verdi!