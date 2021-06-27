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    • 27.06.2021 18:03
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    Kurban Bayramı ne zaman 2021? Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek? Çalışanlara 9 gün tatil yapılacak mı?

    Gündemde Müslüman alemi tarafından sıklıkla Kurban Bayramı ne zaman 2021? Sorusunun yanıtı araştırılıyor. İbadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar heyecan dolu geri sayıma başladı. Çalışanlar da tatil yapıp dinlenmek istiyor ve Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek? Çalışanlara 9 gün tatil yapılacak mı? Sorgulamalarını yapıyor. İkinci dini bayramımıza az bir zaman kala merakın arttığı Kurban Bayramı’na ilişkin tüm bilgileri haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Kurban Bayramı ne zaman 2021?

    Kurban Bayramı ne zaman 2021? Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek? Çalışanlara 9 gün tatil yapılacak mı? Sorgulaması arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre Kurban Bayramı'nın 2021 yılında idrak edileceği tarihler belli oldu. Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı? Peki kimler kurban kesme ibadetini yerine getirmek ile yükümlüdür?

    KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2021?

    Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 20 Temmuz 2021 tarihine denk geliyor. Kurban Bayramı'nın 4. günü ise 23 Temmuz 2021 tarihinde idrak edilecek.

    İşte dini günler takvimi;

    Kurban Bayramı 1. gün 20 Temmuz 2021
    Kurban Bayramı 2. gün 21 Temmuz 2021
    Kurban Bayramı 3. gün 22 Temmuz 2021
    Kurban Bayramı 4. gün 23 Temmuz 2021

    2021 YILI DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

    Regaip Kandili: 18 Şubat 2021
    Miraç Kandili: 10 Mart 2021
    Berat Kandili: 27 Mart 2021
    Mevlid Kandili: 17 Ekim 2021

        KURBAN İBADERİNİN MAHİYETİ VE HÜKMÜ NEDİR?

        Sözlükte yaklaşmak, Allah'a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dinî bir terim olarak, Allah'a yaklaşmak ve O'nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452). Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir.
        Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk'a yaklaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır (Serahsî, el-Mebsût, XII, 8; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 197). Bu ibadetin ruhunda Hakk'a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.
        Mezheplerin çoğuna göre udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidâye, I, 429). Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 146). Kurban, -fıkhî hükmü ne olursa olsun- müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dinî hayatında önemli bir yer tutmaktadır.

        KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?

        Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148). Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452-453). Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.
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