Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 27.06.2021 13:24
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.06.2021 13:24
    ABONE OL

    Son dakika: MSB: 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

    Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı'nca, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında olan toplam 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

    MSB: 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

    Milli Savunma Bakanlığı'nca, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında olan toplam 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

    Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste geçit yok! Huzur ve güvenliğin teminatı olan Kahraman Komandolarımız; ikisi Barış Pınarı bölgesinde, biri de Fırat Kalkanı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki toplam 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Alerjisi olan koronavirüs aşısı olabilir mi?
    Haberler Güncel Son dakika: MSB: 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi