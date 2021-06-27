Mega projeler muhalefeti neden rahatsız ediyor? A Haber canlı yayınında çarpıcı değerlendirme

Türkiye atılan adımlarla yapılan yatırımlarla tüm dünyanın gıpta ile baktığı ülkelerin başında gelirken muhalefetin projelere karşı çıkması halkın tepkisine neden oluyor. Peki muhalefet mega projelere neden karşı çıkıyor? Muhalefet liderleri yatırımcıları neden tehdit ediyor? Kamuoyu araştırmacısı İhsan Aktaş ve Aydınlık Gazetesi yazarı Gaffar Yakınca, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

BU BİR ZİHNİYET MESELESİDİR!

Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş: Ben aslında konunun Başkan Erdoğan ile ilgili olduğunu düşünüyordum. Bu sabah bir habere rastladım Cumhuriyet Gazetesi'nde 1. köprünün açılışında İstanbul'a yapılan Türkiye'ye yapılan en büyük ihanettir diye bir başlık var. Dikkat ederseniz zaten Türkiye'de bozulmanın Menderes'le başladığını iddia etti arkadaşlar. Türkiye'de sınırlı ligler vardı tarihimizde İstanbul'da İzmir'de falan aslında Türkiye'de futbol liginin bile kurulması yol ağlarının tamamlanmasıyla mümkün oldu. Bunun ben bir zihniyet meselesi olduğunu düşünüyorum. Eğer mesele Recep Tayyip Erdoğan'la sınırlı olmuş olsaydı ya birinci köprüye karşı çıkmazlardı başka şeylere karşı çıkmazlardı.