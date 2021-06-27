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    • 27.06.2021 20:06
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    Son dakika! ÖSYM, YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını erişime açtı

    Gelen son dakika haberine göre, YKS oturumları temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları ÖSYM tarafından erişime açıldı. İşte, ÖSYM YKS soruları ve cevapları...

    YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı

    Son dakika haberi... ÖSYM'nin Twitter adresinden yapılan duyuruya göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan ve dün yapılan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sorularına ve cevap anahtarına, "http://yks2021.osym.gov.tr/tyt_yks_2021.pdf" adresinden ulaşılabilecek.

    YKS - TYT OTURUMLARI SORU VE CEVAPLARI

    Bugün sabah düzenlenen ve ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) soruları ve cevap anahtarına "http://yks2021.osym.gov.tr/ayt_yks_2021.pdf" internet adresinden erişim sağlanabilecek.

    Öğleden sonraki üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) sorularının ve cevap anahtarının erişim adresleri ise şöyle:

    "Almanca testi: https://yks2021.osym.gov.tr/ydt_almanca_yks_2021.pdf

    Arapça testi: https://yks2021.osym.gov.tr/ydt_arapca_yks_2021.pdf

    Fransızca testi: https://yks2021.osym.gov.tr/ydt_fransizca_yks_2021.pdf

    İngilizce testi: https://yks2021.osym.gov.tr/ydt_ingilizce_yks_2021.pdf

    Rusça testi: https://yks2021.osym.gov.tr/ydt_rusca_yks_2021

    OTURUMLAR BAŞARIYLA TAMAMLANDI

        ÖSYM Başkanı Halis Aygün, bu hafta sonu üç oturum halinde gerçekleştirilen 2021-YKS'ye ilişkin değerlendirmede bulundu.

        2021-YKS'nin, cumartesi sabah Temel Yeterlik Testi (TYT), pazar sabah Alan Yeterlik Testleri (AYT), pazar öğleden sonra Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç oturum halinde, KKTC Lefkoşa dahil 200 sınav merkezinde yapıldığını belirten Aygün, "2021-YKS'nin tüm oturumları başarıyla tamamlandı." dedi.

        "KOVİD-19 SALGININA KARŞI GEREKLİ TEDBİRLER TİTİZLİKLE UYGULANDI"

        Aygün, 2 milyon 5 yüz 92 bin 579 adayın başvurduğu TYT'nin, 9 bin 148 binada 161 bin 295 salonda 438 bin 332 görevliyle 1 milyon 781 bin 760 adayın başvurduğu AYT'nin 5 bin 896 binada 108 bin 276 salonda, 293 bin 970 görevliyle 130 bin 522 adayın başvurduğu YDT'nin 821 binada 7 bin 445 salonda 26 bin 269 görevliyle yapıldığını belirtti.

            Tüm sınav merkezlerinde Kovid-19 salgınına karşı gerekli tedbirlerin titizlikle uygulandığını ifade eden Aygün, Kovid-19 durumu olan adayların ayrı salonlarda sınava alındığını kaydetti.

            Böylesine büyük bir organizasyonun başarılı şekilde gerçekleşmesinde katkı veren tüm kurumlara şükranlarını sunan ÖSYM Başkanı Aygün, "200 sınav merkezinde süreci başarılı bir şekilde yürüten ve sınavın sorunsuz bir şekilde tamamlanmasında büyük emek veren tüm sınav koordinatörlerimizi, koordinatörlük çalışanlarımızı ve kurum personelimizi kutluyorum. Sınavda görev alan akademisyenlere, öğretmenlere ve sınav organizasyonuna destek veren tüm kamu personeline ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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            YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı
            Haberler Güncel Son dakika! ÖSYM, YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını erişime açtı