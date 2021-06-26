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    • 26.06.2021 11:57
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    YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 YKS TYT sonuçları ne zaman açıklanır?

    2021 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS TYT sonuçları ne zaman açıklanır? YKS TYT sonuçlarına ilişkin arama motorlarında sorgulama yapılıyor. Milyonlarca öğrenci 26 Haziran'da YKS TYT sınavına giriş yaptı. Sınavda başarılı olmak için ter döken adaylar, sınav sonrasında YKS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte; ÖSYM'nin açıkladığı sınav takvimi!

    takvim.com.tr
    2021 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

    YKS TYT sonuçları ne zaman açıklanır? 2021 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite giriş sınavına giriş yapan adaylar üniversite hayallerini gerçeğe dönüştürmek için YKS TYT oturumuna giriş yaptı. Aylarca süren hazırlığın ardından tamamlanan YKS'nin ilk oturumu TYT tamamlandı. Sınavdan çıkan adaylar YKS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki; 2021 YKS TYT sonuçları ne zaman açıklanır?

    YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    ÖSYM'nin sınav takvimine göre YKS sınav sonuçları 4 Ağustos'ta açıklanacak.

    KAÇ KİŞİ SINAVA GİRDİ?

    ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 26-27 Haziran'da üç oturum halinde düzenlenecek YKS'nin Temel Yeterlilik Testi'ne 2 milyon 592 bin 579, Alan Yeterlilik Testlerine 1 milyon 781 bin 760 ve Yabancı Dil Testine 130 bin 522 adayın katılacağını bildirdi.

    YKS BARAJ PUANI KAÇ?

    YKS'de bir yükseköğretim kurumuna girebilmek için alınması gereken asgari puan yani baraj, 2021 yılında 150 olarak belirlendi. 150 puanın altında kalan öğrenciler herhangi bir üniversiteye girmeye hak kazanamıyor. 150 ve üzeri puan alanlar ise meslek yüksekokullarını tercih etme hakkı kazanıyor. Lisans programlarını tercih edebilmek için adayların 180 ve üzeri puan alması gerekiyor.

    YKS'DE BARAJI GEÇMEK İÇİN KAÇ NET YAPMAK GEREKİR?

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) baraj puanını geçebilmek için adayların 2021 TYT'de 150 ve üstü puan alması gerekiyor. ÖSYM her adaya 99,345 puan vermektedir. Bu puana ek 50,565 puan alan barajı geçmektedir. Bu puanı alabilmek için adayların TYT'de 13 ila 14,5 arası net yapması yeterli olmaktadır.

        TYT OTURURUMU BAŞLADI!

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı.

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından 2 milyon 607 bin 903 adayın katılımıyla düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı. Korona virüs tedbirleri kapsamında düzenlenen sınavda, binaya girişlerde sosyal mesafe uyarısı yapılırken öğrencilere maske dağıtılarak ellerini dezenfekte etmeleri sağlandı. Görevlilerin maskeyle gezme zorunluluğu olan sınavda öğrenciler sınav sürecinde isterlerse maskelerini çıkarabilecekler.

        YKS'nin ilk oturumu olan TYT'de öğrencilerin soruları cevaplamak için 135 dakikalık süresi olacak. TYT'ye giren adaylara Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde tarihten 5, coğrafyadan 5, felsefeden 5, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5'er olmak üzere toplam 20, temel matematik testinde 40, fizikten 7, kimyadan 7 ve biyolojiden 6 sorunun yer aldığı fen bilimleri testinde de 20 soru yöneltilecek.
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