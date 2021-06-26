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    • 26.06.2021 12:19
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    SON DAKİKA: Dereye zehir akıtan işletmeye ceza yağdı! Arnavutköy'de fabrikanın faaliyeti durduruldu

    Son dakika haberi! Arnavutköy'de Şamlar Gölü'ne akan dereye kimyasal atık bıraktığı belirlenen fabrikanın, "Çevre İzin ve Lisansı" bulunmadığı için faaliyetleri durdurulurken 96 bin 561 lira da ceza kesildi.

    DHA
    Dereye zehir akıtan fabrikaya ceza yağdı!

    Arnavutköy'de bahçe ve bostanlar arasından geçerek Şamlar Gölü'ne ulaşan dere bırakılan kimyasal atıklar nedeniyle renk değiştirdi. Haber üzerine harekete geçen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı harekete geçti. Deredeki renkli atık sudan parmak izi analizi için numuneler alındı.

    Yapılan inceleme sonucu dereye atık su üzerinden kimyasal bıraktığı belirlenen fabrika tespit edildi.



    96 BİN 561 LİRA CEZA KESİLDİ
    Derenin yakınındaki kot boyama fabrikasından bırakılan kimyasalın dereye ulaştığını belirleyen ekipler yaptıkları kontrollerde, "Çevre İzin ve Lisansı" bulunmayan fabrikanın faaliyetlerini durdurdu. Fabrikaya izinsiz faaliyetten de 96 bin 561 lira ceza kesildi.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Dereye zehir akıtan işletmeye ceza yağdı! Arnavutköy'de fabrikanın faaliyeti durduruldu