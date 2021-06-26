SON DAKİKA: Dereye zehir akıtan işletmeye ceza yağdı! Arnavutköy'de fabrikanın faaliyeti durduruldu

Arnavutköy'de bahçe ve bostanlar arasından geçerek Şamlar Gölü'ne ulaşan dere bırakılan kimyasal atıklar nedeniyle renk değiştirdi. Haber üzerine harekete geçen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı harekete geçti. Deredeki renkli atık sudan parmak izi analizi için numuneler alındı.

Yapılan inceleme sonucu dereye atık su üzerinden kimyasal bıraktığı belirlenen fabrika tespit edildi.





96 BİN 561 LİRA CEZA KESİLDİ

Derenin yakınındaki kot boyama fabrikasından bırakılan kimyasalın dereye ulaştığını belirleyen ekipler yaptıkları kontrollerde, "Çevre İzin ve Lisansı" bulunmayan fabrikanın faaliyetlerini durdurdu. Fabrikaya izinsiz faaliyetten de 96 bin 561 lira ceza kesildi.