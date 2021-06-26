Kanal İstanbul için tarihi gün geldi çattı. Bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul Sazlıdere Köprüsü Temel Atma Töreni'ne katılacak. Türkiye'nin en önemli yatırımlarından biri olan Kanal İstanbul ile ilgili bu bağlamda merak ediliyor. Peki, Sazlıdere Barajı nerede? Kanal İstanbul temel atma töreni nerede? Sazlıdere Barajı haritadaki yeri ve konumu nasıl? İşte detaylar...
SAZLIDERE BARAJI NEREDE?
Küçükçekmece Gölü'nün 6 km kuzeyinde bulunan Sazlıdere Barajı, batısında Hadımköy ve Büyükçekmece havzası, doğusunda Alibeyköy havzası ile çevrili.
İşte Sazlıdere Barajı konumu ve Kanal İstanbul haritası;
KANAL İSTANBUL GÜZERGAHI
Kanal İstanbul Projesinin güzergâhının belirlenmesi için 5 ayrı alternatif koridor üzerinde çalışılmıştır. Alternatif güzergâhların çevresel etkileri ve yerüstü su ve toprak kaynaklarına, yeraltı su kaynaklarına, ulaştırma ağlarına, kültür ve tabiat varlıklarına etkileri incelenmiştir. Ayrıca, inşaat maliyeti ve süreleri kıyaslanmıştır.
Kanal İstanbul'dan dünya denizlerinde dolaşan en büyük konsept gemi olarak belirlenen boyu 275 metre, draftı maksimum 17 metre olan ve ortalama 145.000 tonluk tankerlerin geçişine imkân sağlayacak bir tip enkesit kullanılarak, koridorlar mukayese edilmiş ve Küçükçekmece Gölü - Sazlıdere Barajı - Terkos doğusunu takip eden güzergâh en uygun koridor olarak belirlenmiştir.
KANAL İSTANBUL'UN TOPLAM MALİYETİ
Kanal inşaat maliyeti 75 milyar TL olarak öngörülmüştür. Proje İstanbul'un tarihi dokusunun korunması, İstanbulluların emniyeti, güvenliği ve ülkemizin menfaati içindir. Bu parasal bir büyüklükle ölçülemeyecek kadar değerlidir. Hayata geçirildiğinde elde edeceğimiz uluslararası ticaret hacmi ve ülkemizin stratejik öneminin artması da parasal olarak değerlendirilemez.