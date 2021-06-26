SON DAKİKA: Her senenin vazgeçilmezi! YKS'ye geç kalan öğrenciler içeri alınmadı

Çok iyi hazırlandılar. O ağlamadı, ben o girdikten sonra sinirlerim boşaldı artık. Allah emeklerini zayi etmesin" diye konuştu.

GEÇİCİ KİMLİK BELGESİ ÇIKARIP SINAVA GİRDİLER

Tokat'ta, ise Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumuna girecek olan adaylardan 26'si sınava girecekleri okuldan geri döndü. T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanında fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyen öğrenciler nüfus müdürlüğüne koştu.