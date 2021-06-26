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    • 26.06.2021 11:16
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    SON DAKİKA: Her senenin vazgeçilmezi! YKS'ye geç kalan öğrenciler içeri alınmadı

    Son dakika haberleri... İstanbul Üniversitesi Beyazıt yerleşkesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanı yaşandı. Kapılar kapandıktan sonra gelen 2 öğrenci ise sınav binasına alınmadı. Tokat'ta ise sınava geç kalan öğrencileri polis ekipleri yetiştirdi. Kimliklerinde sorun çıkan öğrenciler ise nüfus müdürlüklerine götürülerek geçici kimlik belgesi çıkarıldı.

    DHA
    İHA
    Bu sene de aynı manzara

    Koronavirüs pandemisinde yapılan YKS'de görevliler sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek öğrencileri içeri aldı. Okul bahçelerinde öğrenciler sosyal mesafe kurallarına göre sıraya geçti. Görevliler tarafından da sık sık uyarılan öğrenciler içeri girmeden dezenfektan kullandı.

    Ailelerin heyecanı ise uzun süre devam etti. Bazı veliler sınav boyunca Kur'an-ı Kerim okudu, bazıları ise sınava giriş anını cep telefonuyla görüntüledi.

    Sınav binasına yalnız gelen öğrenciler, eşyalarını kendileri için kurulan emanet noktasına bıraktı. Sınavın başlamasına 15 dakika kala kapılar kapandı, veliler üniversite çevresinden uzaklaştırıldı.

        "4 DAKİKA GEÇ KALDIM"
        Kapılar kapandıktan sonra sınav yerine gelen 2 öğrenci ise binaya alınmadı. Silivri'den geldiğini söyleyen Gökhan Karaman, "Silivri Gümüşyaka'dan geliyorum.

        İkametim burada diye burası çıktı. 4 dakika geç kaldım. Yolda beklenmedik bir aksilik çıktı. O yüzden geç kaldım. 2 senelik emek gitti. Seneye bir daha gireceğim" dedi.

        Kızı içeri girdikten sonra ağlamaya başlayan bir veli kameralara yansıdı. Gözyaşları içinde konuşan Nazmiye Kara, "Çocuklarımız iyi. Gerçekten çok iyiler.

            Çok iyi hazırlandılar. O ağlamadı, ben o girdikten sonra sinirlerim boşaldı artık. Allah emeklerini zayi etmesin" diye konuştu.

            GEÇİCİ KİMLİK BELGESİ ÇIKARIP SINAVA GİRDİLER
            Tokat'ta, ise Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumuna girecek olan adaylardan 26'si sınava girecekleri okuldan geri döndü. T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanında fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyen öğrenciler nüfus müdürlüğüne koştu.

            İl Nüfus Müdürlüğünden geçici kimlik belgelerini alan adaylar sınava dakikalar kala stres yaşadı. Öğrencileri sınava yetiştirmek için ise devreye polis ekipleri girdi.

            Tokat İl Emniyet Müdürlüğü tarafından tahsis edilen ekip araçları ile öğrenciler sınav yapılacak okullara yetiştirildi.
                YKS maratonu başladı
                Haberler Güncel SON DAKİKA: Her senenin vazgeçilmezi! YKS'ye geç kalan öğrenciler içeri alınmadı