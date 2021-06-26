1 Temmuz’da eylem planı açıklanacak! Kadına karşı şiddetle mücadelede taviz yok





Erdoğan, kadınların "Kadına Şiddet Yasası ile ilgili de değişiklik olacağı yönündeki endişeler var" demesi üzerine, "Kesinlikle böyle bir şey olmayacak. Emin olun gerek yasa gerekse şiddet ile mücadelede geriye dönüş yok" diye konuştu.

1 TEMMUZ'DA EYLEM PLANI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme sürecinin 1 Temmuz'da tamamlanacağı ve herhangi bir aksaklık oluşmaması için genelge yayınladıklarını bildirdi. Yanık, "1 Temmuz'da da Cumhurbaşkanımız başkanlığında Şiddet ile Mücadele Eylem Planını açıklayacağız" diye konuştu.