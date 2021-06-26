1 Temmuz’da eylem planı açıklanacak! Kadına karşı şiddetle mücadelede taviz yok

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kadın STK'ların yöneticileri, kadın siyasetçi, akademisyen, hukukçu ve doktorlar ile bir araya geldi. Toplumun tüm kesimlerini temsil eden grup, kadına yönelik şiddetin önlemesini masaya yatırdı. Sabah'ın haberine göre ağırlıklı olarak İstanbul Sözleşmesi ve 1 Temmuz sonrası dönemin ele alındığı toplantıda dile getirilen görüşler özetle şöyle:
*6284 Sayılı Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Yasası ve buna bağlı uygulamalarda da bazı değişikliklerin olmasından endişe duruyoruz. Bu yasanın tek başına sözleşmenin yarattığı boşluğu dolduramamasından endişeyi ediyoruz.
*Şimdi de ilgili yasaya ilişkin tavırlar başladı. Buradan geri adım olmaması lazım. Sözleşmeden doğabilecek boşlukların hızla doldurulması lazım.
*Sözleşmeden çekilmenin kadına yönelik şiddet ile mücadelede geri adım olduğu, sanki şiddeti izin verdiği gibi bir aldı oluşturuluyor. Sözleşmeden çekilmenin şiddet ile mücadelede en küçük bir geri adım anlamına gelmediğinin kamuoyuna anlatılması gerekiyor.