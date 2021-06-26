Gözler ÖSYM'de! 2021 YKS TYT soru cevapları ne zaman açıklanır? YKS TYT soru cevapları geldi mi?

KAÇ KİŞİ SINAVA GİRDİ?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 26-27 Haziran'da üç oturum halinde düzenlenecek YKS'nin Temel Yeterlilik Testi'ne 2 milyon 592 bin 579, Alan Yeterlilik Testlerine 1 milyon 781 bin 760 ve Yabancı Dil Testine 130 bin 522 adayın katılacağını bildirdi.

YKS BARAJ PUANI KAÇ?

YKS'de bir yükseköğretim kurumuna girebilmek için alınması gereken asgari puan yani baraj, 2021 yılında 150 olarak belirlendi. 150 puanın altında kalan öğrenciler herhangi bir üniversiteye girmeye hak kazanamıyor. 150 ve üzeri puan alanlar ise meslek yüksekokullarını tercih etme hakkı kazanıyor. Lisans programlarını tercih edebilmek için adayların 180 ve üzeri puan alması gerekiyor.