27 Haziran sokağa çıkma yasağı var mı? 27 Haziran Pazar yasak olacak mı? Kimler sokağa çıkabilir?

27 Haziran sokağa çıkma yasağı var mı? 27 Haziran Pazar yasak olacak mı? Aylardır uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasakları için yeni bir karar alındı. Türkiye'nin merakla beklediği kararı Başkan Erdoğan duyurmuş ve yasakların kaldırıldığını açıklamıştı. Ancak bu hafta sonu yasak olup olmadığı da araştırılan konulardan birisi oldu. Erdoğan yasakların bitiş tarihini vermişti. Hafta sonu YKS sınavının uygulanacak olması nedeniyle bu Pazar yasak olup olmayacağı da araştırılıyor.
27 HAZİRAN PAZAR SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
Bu Pazar günü de sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Son kez uygulanacak yasağın ardından 1 Temmuz itibariyle hafta sonu yasakları kaldırılacak.
YKS REFAKATÇİLERİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN MUAF MI?
YKS'ye girecek adaylar ve refakatçileri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak. İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Tedbirleri" konulu genelge gönderdi.
Sınav görevlileri ve sınava girecek adaylar ile beraberindeki refakatçi ve/veya yakınlarının, YKS sınavına katılmak/görev almak üzere özel araçlarıyla yapacakları şehirlerarası seyahatleri için seyahat izin belgesi aranmayacak ve yapılacak denetimlerde belirtilen kişilerin görev belgesi veya aday giriş belgesini ibraz etmeleri yeterli olacak.
Tam gün sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 27 Haziran Pazar günü, sınav görevlileri ve sınava girecek adaylar ile beraberindeki refakatçi ve/veya yakınları 05.00-19.00 saatleri arasında durumlarını belgelendirmek (görevli ya da aday giriş belgesi) kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.