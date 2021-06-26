Başkan Erdoğan talimat verdi düğmeye basıldı! Her şehre en çok istenen proje...

AK Parti yönetimi, pandemi sebebiyle ara vermek zorunda kaldığı saha çalışmalarını yeniden başlatıyor. Meclis'in tatile girmesi ile birlikte milletvekilleri seçim bölgelerine dağılacak, teşkilat yöneticileri ile birlikte yaz boyunca illerinde köyler dâhil kapı kapı dolaşmaya başlayacaklar.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre AK Parti'de son birkaç haftadır, 2023 seçimlerine yönelik ön hazırlık niteliği taşıyan seri toplantılar yapılıyor. Teşkilat başkanlığı, 81 ilin milletvekilleri ve teşkilat yönetimleri ile genel merkezde bir araya gelerek, 2023 seçimlerinin yol haritasını oluşturuyor. Bakanlar milletvekilleri ve MKYK üyeleri ile bir araya gelerek bakanlıklarının çalışmaları ile ilgili bilgi veriyor. Bir yandan da Başkan Erdoğan, AK Parti'de geleneksel hâle gelen istişare toplantılarını sürdürüyor. Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım başkanlığında da parti teşkilatlarının katıldığı toplantılar gerçekleştiriliyor. Yapılan toplantılarda, parti yönetiminin talimatı ile milletvekilleri teşkilat yöneticilerinin her ilin problem haritası çıkarılması ve vatandaşın en fazla istediği projelerin tespit edilmesi kararı alındı.
SAHA RAPORU ALINACAK
AK Parti yönetimi, 2023 seçimlerine gidene kadar her ilde vatandaşın gündemde tuttuğu en az bir problem çözülmesini veya vatandaşın en fazla istediği bir projeyi hayata geçirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda, Meclis'in kapanması ile birlikte milletvekilleri ve teşkilat yöneticilerinin illerinde ortak programlar yapacak, bu çalışmalar genel merkez tarafından takip edilecek, saha raporu çıkarılacak ve bu raporlar üçer aylık dönemlerde genel merkez yönetimine sunulacak.