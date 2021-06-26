Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Hatay’daki toplu açılış törenine katıldı: Birliğimize sahip çıkalım" mesajı paylaştı

Türkiye, pandemi döneminde de yatırımlarına hız kesmeden devam etti. Hatay Stadı, BOTAŞ Ertuğrul Gazi yüzer depolama ve gazlaştırma tesisini hizmete alınması ve MOBSAN Sanayi Sitesi ile yapımı tamamlanan diğer projeler dün Başkan Erdoğan'ın katılımıyla hizmete girdi.

Başkan Erdoğan, konuşmasında önemli mesajlar verdi.

HEP şunu söyledik. Bir olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız, dedik. Bu kardeşliğimiz hamdolsun bizi bugünlere getirdi.

ÜLKEMİZ COVİD-19 salgınında bu sıkıntılı süreci başarıyla yürütmüştür. Şehir hastanelerini yaparken birileri çıkıp "Bu kadar hastaneye ne ihtiyaç var?" dediler ama biz yolumuza devam ettik. Eğer böylesine hastanelerimiz olmasaydı, salgının zirve yaptığı dönemleri nasıl atlatacaktık?

BU basit gerçeği göremeyenlerin milletimizden ülkeyi yönetmek için yetki istediğinde, kendimizi acı acı gülmekten alamıyoruz.

MİLLETİN gönlüne girmeye çalışmak yerine gözünü dışarıya diken bu zihniyete rağmen ülkemizi güçlendirmeye devam edeceğiz. Yeter ki birliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıkalım.

2023 MESAJI

Başkan Erdoğan, 2023 seçimleri için gençlere de çağrı yaptı: Gençlerimizi gelecekleri konusunda kendilerine destek verecek tek partinin AK Parti olduğuna ikna edeceğiz.

İHTİYACIN YÜZDE 10'UNU KARŞILAYACAK

Başkan Erdoğan, dün Türkiye'nin ilk yüzer LNG depolama ve gazlaştırma gemisi Ertuğrul Gazi'yi de hizmete açtı. "Ertuğrul Gazi, Dörtyol veya Saros terminallerinde günlük 28 milyon metreküp gazlaştırma işlemi yapabilecek. Ülkemizin doğalgaz ihtiyacının yüzde 10'undan fazlasını karşılayacak" dedi.